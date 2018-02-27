Прокуратура Южной Кореи требует 30 лет тюрьмы для экс-президента Пак Кын Хе

ТОКИО, 27 фев — РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи требует для экс-президента страны Пак Кын Хе, задержанной в апреле прошлого года по обвинению в коррупции, тюремного заключения сроком 30 лет, сообщает агентство Рёнхап.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин.

Ранее в феврале суд Южной Кореи приговорил близкую подругу Пак Кын Хе Цой Сун Силь к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны. Она также должна будет выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,56 миллиона долларов). Глава корпорации Lotte Group Син Дон Бин был приговорен к 2,5 года тюремного заключения.