Диктатура Мугабе закончилась: президент Зимбабве согласился уйти в отставку

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе все же заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Так завершилось 37-летнее правление старейшего из ныне живущих руководителей государств.
Однако 93-летний Мугабе смог удивить зимбабвийцев: в ходе телеобращения к нации в воскресенье он, вопреки всем прогнозам и ожиданиями, ни слова не сказал об отставке. Во вторник парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия. После чего спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда зачитал письмо Мугабе с заявлением об уходе с поста.
Учитель-партизан
Мугабе родился в 1924 году неподалеку от столицы нынешнего Зимбабве Хараре. Официально государство Зимбабве появилось в 1980 году с обретением независимости от Великобритании. До этого в 1924-1953 годах на этой территории находилась британская Южная Родезия, в 1953-1963 годах — Федерация Родезии и Ньясаленда, а с 1963 и до обретения независимости — непризнанная Родезия.
В 1963 году Мугабе ушел из ZAPU и создал свое политическое объединение — Зимбабвийский африканский национальный союз (ZANU). Когда деятельность всех политических партий в стране была запрещена, Мугабе вместе с лидерами других объединений был арестован и провел в заключении 10 лет — с 1964 по 1974 год. После освобождения Мугабе вновь возглавил ZANU, вступив в союз с ZAPU.
С 1965 года руководство двух партий проводило насильственные акции против населения Родезии и правительственных войск, как утверждали тогдашние власти, бойцы ZAPU и ZANU нападали на фермы белых колонистов и приграничные деревни.
Бессменный лидер и "черный передел"
В конце 1970-х годов начались переговоры о прекращении партизанской войны в Родезии и поиске политического решения. В середине 1979 года состоялись выборы, и премьером стал епископ Абель Музорева, государство стало называться Зимбабве-Родезия. В 1980 году Британия предоставила независимость африканской стране, она стала называться Зимбабве, а к власти по итогам всеобщих выборов пришел Мугабе. 31 декабря 1987 года он стал президентом, изменив конституцию и упразднив пост премьер-министра. Затем он неоднократно переизбирался на президентский пост.
В 2002 году Мугабе потребовал от нескольких тысяч белых фермеров покинуть страну под угрозой тюремного срока. Международный валютный фонд в ответ на эти действия приостановил финансовую поддержку Зимбабве, Европейский союз ввел санкции против правительства Мугабе. Последствиями "черного передела" стало резкое падение производства в промышленности, особенно связанной с переработкой сельхозпродукции и минерального сырья. Снизились зарубежные инвестиции, кредиты и донорская помощь. В ЕС начали говорить об отставке Мугабе и демократизации политического процесса в Зимбабве.
Сто триллионов зимбабвийских долларов
Вместе с "черным переделом" правительство Мугабе ввело закон, согласно которому иностранные компании в стране должны контролироваться чернокожими гражданами, что ударило по притоку инвестиций и экономике Зимбабве. В 2007 году, по данным доклада Международной кризисной группы, 10 миллионов человек из 12-миллионного населения Зимбабве проживали за чертой бедности, три миллиона человек бежали в соседние страны. Нехватка топлива, продовольствия и иностранной валюты привела к тому, что уровень безработицы достиг 80%. Провалом закончилась попытка Мугабе победить гиперинфляцию путем замораживания цен. Один американский доллар стал стоить 25 миллионов зимбабвийских.
К началу 2008 года инфляция в Зимбабве достигла ста тысяч процентов, а к середине года — 4 миллионов процентов. ВВП сократился, а внешний долг возрос. В январе 2009 года инфляция превысила 300 миллионов процентов, в обращение ввели купюру достоинством 100 триллионов зимбабвийских долларов, а вскоре национальную валюту фактически вывели из оборота, руководство страны разрешило использовать любые иностранные валюты. Долларизация экономики остановило гиперинфляцию, в 2010 и 2011 годах был зафиксирован рост ВВП на 9%, в 2012 — на 5,5%.
Президент и оппозиция
В 2008 году было подписано соглашение о разделении полномочий между властью и оппозицией, президентом остался Мугабе, а премьером стал лидер оппозиции Морган Цвангираи. В том же году Мугабе решился идти на пост президента страны в шестой раз. Оппозиция обвинила Мугабе в намерении подтасовать итоги выборов.
В 2013 году в Зимбабве приняли новую конституцию, согласно которой президент не может занимать свой пост больше двух пятилетних сроков подряд. Выиграв выборы в том же году, Мугабе мог оставаться у власти как минимум пять лет. Оппозиция и представители мирового сообщества вновь обвинили руководство страны в подтасовке результатов голосования.
Мугабе и Европа
В 2008 году в Евросоюзе Мугабе прямо назвали диктатором. Занимавший в то время пост верховного представителя ЕС по общей и внешней политике Хавьер Солана заявил, что пришло время оказать давление на Мугабе и заставить его уйти с поста президента Зимбабве.
Внутри самой страны личность Мугабе всячески превозносилась. Ему постоянно ставили памятники, в его честь даже был переименован расположенный в столице Зимбабве международный аэропорт. Как сообщал местный новостной портал Daily News, на процедуру переименования крупнейшего в стране аэропорта правительство выделило полмиллиона долларов, из которых 200 тысяч было потрачено на торжественную церемонию.
День рождения на миллион
Широко гулял и сам зимбабвийский президент. Например, в 2015 году празднование его дня рождения обошлось в один миллион долларов. Торжества шли целую неделю, для их проведения был выбран гольф-курорт "Элефант хиллз" у водопада Виктория. "Будет музыка, танцы и мясо слона в меню для приблизительно 20 тысяч гостей", — сообщала тогда Guardian. Для сравнения — доходы всего госбюджета страны в 2013 году составили чуть менее трех миллионов долларов США.
Для около 50 тысяч гостей было приготовлено угощение. В частности, был представлен огромных размеров торт, который напоминает древние руины Большого Зимбабве. В праздновании участвовали иностранные дипломаты, чиновники, дети из местных школ и десятки тысяч пилигримов, которые прибыли на праздник из разных регионов страны. Масштабная вечеринка обошлась в более чем 800 тысяч долларов государственных средств.
Власти страны, однако, утверждают, что оно того стоит. "Деньги тут не вопрос. Нельзя оценить вклад президента Мугабе в историю и развитие страны. Все это дороже денег", — отметил представитель правящей партии Попурай Тогарепи.
Личная жизнь и здоровье
В августе 1996 года Мугабе женился на своей секретарше Грейс, которая на сорок лет моложе его. Она стала второй супругой президента, первая скончалась в 1992 году.
Однако, несмотря на возрастающее политическое влияние, Грейс Мугабе крайне непопулярна в народе. В упрек ей, в частности, ставятся зарубежные поездки для покупок дорогих вещей, в то время как экономика страны испытывает большие трудности.
Замешана она и в скандалах. В августе власти ЮАР завели в отношении Грейс Мугабе дело. На побои со стороны зимбабвийской первой леди пожаловалась 20-летняя модель. По ее словам, она находилась в компании сыновей Мугабе в одной из гостиниц Йоханнесбурга, когда Грейс избила ее шнуром от удлинителя. Однако жене президента Зимбабве удалось выехать из ЮАР, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.
С подачи Wikileaks появилась информация о том, что в 2007 году у Мугабе был обнаружен рак гортани, местными газетами выдвигались версии о раке предстательной железы и постоянных курсах лечения в онкоклинике в Сингапуре, но официального подтверждения эта информация не получает. Мугабе периодически опровергает информацию о своих болезнях, заявляя, что находится в прекрасной форме, а в Сингапур ездит для развития двухсторонних связей.