Диктатура Мугабе закончилась: президент Зимбабве согласился уйти в отставку

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе все же заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Так завершилось 37-летнее правление старейшего из ныне живущих руководителей государств.

Ситуация в Зимбабве обострилась в минувшую среду, когда появилась информация, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. В воскресенье находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня понедельника, либо против него будет инициирована процедура импичмента.

Однако 93-летний Мугабе смог удивить зимбабвийцев: в ходе телеобращения к нации в воскресенье он, вопреки всем прогнозам и ожиданиями, ни слова не сказал об отставке. Во вторник парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия. После чего спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда зачитал письмо Мугабе с заявлением об уходе с поста.

Учитель-партизан

Мугабе родился в 1924 году неподалеку от столицы нынешнего Зимбабве Хараре. Официально государство Зимбабве появилось в 1980 году с обретением независимости от Великобритании. До этого в 1924-1953 годах на этой территории находилась британская Южная Родезия, в 1953-1963 годах — Федерация Родезии и Ньясаленда, а с 1963 и до обретения независимости — непризнанная Родезия.

Образование Мугабе получил в католической школе и с 18 до 25 лет работал преподавателем. Некоторое время он жил в Южно-Африканском Союзе (доминион, существовавший до 1961 года), где учился в колледже, и Гане. Вернувшись на родину, Мугабе работал секретарем по общественным связям в аппарате Национально-демократической партии Родезии, которая через год была запрещена, а затем перерегистрирована под другим названием – Союз африканского народа Зимбабве (ZAPU).

В 1963 году Мугабе ушел из ZAPU и создал свое политическое объединение — Зимбабвийский африканский национальный союз (ZANU). Когда деятельность всех политических партий в стране была запрещена, Мугабе вместе с лидерами других объединений был арестован и провел в заключении 10 лет — с 1964 по 1974 год. После освобождения Мугабе вновь возглавил ZANU, вступив в союз с ZAPU.

С 1965 года руководство двух партий проводило насильственные акции против населения Родезии и правительственных войск, как утверждали тогдашние власти, бойцы ZAPU и ZANU нападали на фермы белых колонистов и приграничные деревни.

Бессменный лидер и "черный передел"

В конце 1970-х годов начались переговоры о прекращении партизанской войны в Родезии и поиске политического решения. В середине 1979 года состоялись выборы, и премьером стал епископ Абель Музорева, государство стало называться Зимбабве-Родезия. В 1980 году Британия предоставила независимость африканской стране, она стала называться Зимбабве, а к власти по итогам всеобщих выборов пришел Мугабе. 31 декабря 1987 года он стал президентом, изменив конституцию и упразднив пост премьер-министра. Затем он неоднократно переизбирался на президентский пост.

В конце 1990-х популярность Мугабе начала снижаться из-за экономических проблем и громких политических скандалов. Мугабе обвинили в стремлении во что бы то ни стало остаться во власти. В 2000 году Мугабе, чтобы укрепить свое положение, призвал отобрать сельскохозяйственные угодья белых фермеров и передать их не владеющим землей чернокожим крестьянам или ветеранам войны за независимость.

В 2002 году Мугабе потребовал от нескольких тысяч белых фермеров покинуть страну под угрозой тюремного срока. Международный валютный фонд в ответ на эти действия приостановил финансовую поддержку Зимбабве, Европейский союз ввел санкции против правительства Мугабе. Последствиями "черного передела" стало резкое падение производства в промышленности, особенно связанной с переработкой сельхозпродукции и минерального сырья. Снизились зарубежные инвестиции, кредиты и донорская помощь. В ЕС начали говорить об отставке Мугабе и демократизации политического процесса в Зимбабве.

Сто триллионов зимбабвийских долларов

Вместе с "черным переделом" правительство Мугабе ввело закон, согласно которому иностранные компании в стране должны контролироваться чернокожими гражданами, что ударило по притоку инвестиций и экономике Зимбабве. В 2007 году, по данным доклада Международной кризисной группы, 10 миллионов человек из 12-миллионного населения Зимбабве проживали за чертой бедности, три миллиона человек бежали в соседние страны. Нехватка топлива, продовольствия и иностранной валюты привела к тому, что уровень безработицы достиг 80%. Провалом закончилась попытка Мугабе победить гиперинфляцию путем замораживания цен. Один американский доллар стал стоить 25 миллионов зимбабвийских.

К началу 2008 года инфляция в Зимбабве достигла ста тысяч процентов, а к середине года — 4 миллионов процентов. ВВП сократился, а внешний долг возрос. В январе 2009 года инфляция превысила 300 миллионов процентов, в обращение ввели купюру достоинством 100 триллионов зимбабвийских долларов, а вскоре национальную валюту фактически вывели из оборота, руководство страны разрешило использовать любые иностранные валюты. Долларизация экономики остановило гиперинфляцию, в 2010 и 2011 годах был зафиксирован рост ВВП на 9%, в 2012 — на 5,5%.

Президент и оппозиция

В 2008 году было подписано соглашение о разделении полномочий между властью и оппозицией, президентом остался Мугабе, а премьером стал лидер оппозиции Морган Цвангираи. В том же году Мугабе решился идти на пост президента страны в шестой раз. Оппозиция обвинила Мугабе в намерении подтасовать итоги выборов.

В 2013 году в Зимбабве приняли новую конституцию, согласно которой президент не может занимать свой пост больше двух пятилетних сроков подряд. Выиграв выборы в том же году, Мугабе мог оставаться у власти как минимум пять лет. Оппозиция и представители мирового сообщества вновь обвинили руководство страны в подтасовке результатов голосования.

Мугабе и Европа

В 2008 году в Евросоюзе Мугабе прямо назвали диктатором. Занимавший в то время пост верховного представителя ЕС по общей и внешней политике Хавьер Солана заявил, что пришло время оказать давление на Мугабе и заставить его уйти с поста президента Зимбабве.

В апреле 2014 года Мугабе бойкотировал саммит Евросоюза и африканских стран. Зимбабве призывала других членов Афросоюза последовать их примеру, заявив о том, что ЕС "пренебрежительно относится к Африке". В местных СМИ в качестве истинной причины активно обсуждался отказ в шенгенской визе супруге президента, а также задержка с отправлением приглашения самому Мугабе.

Внутри самой страны личность Мугабе всячески превозносилась. Ему постоянно ставили памятники, в его честь даже был переименован расположенный в столице Зимбабве международный аэропорт. Как сообщал местный новостной портал Daily News, на процедуру переименования крупнейшего в стране аэропорта правительство выделило полмиллиона долларов, из которых 200 тысяч было потрачено на торжественную церемонию.

День рождения на миллион

Широко гулял и сам зимбабвийский президент. Например, в 2015 году празднование его дня рождения обошлось в один миллион долларов. Торжества шли целую неделю, для их проведения был выбран гольф-курорт "Элефант хиллз" у водопада Виктория. "Будет музыка, танцы и мясо слона в меню для приблизительно 20 тысяч гостей", — сообщала тогда Guardian. Для сравнения — доходы всего госбюджета страны в 2013 году составили чуть менее трех миллионов долларов США.

Десятки тысяч человек были приглашены на день рождения зимбабвийского лидера и в прошлом году. Торжество проходило в провинции Мосвинго в районе каменных руин древнего города Большой Зимбабве, которые в стране считаются святыней предков. Мугабе в сопровождении супруги Грейс и детей выпустил в воздух 92 надувных шара, затем сел на почетное место, чтобы увидеть организованное представление, которое состояло из чтения поэзии, песен и речей сторонников.

Для около 50 тысяч гостей было приготовлено угощение. В частности, был представлен огромных размеров торт, который напоминает древние руины Большого Зимбабве. В праздновании участвовали иностранные дипломаты, чиновники, дети из местных школ и десятки тысяч пилигримов, которые прибыли на праздник из разных регионов страны. Масштабная вечеринка обошлась в более чем 800 тысяч долларов государственных средств.

Власти страны, однако, утверждают, что оно того стоит. "Деньги тут не вопрос. Нельзя оценить вклад президента Мугабе в историю и развитие страны. Все это дороже денег", — отметил представитель правящей партии Попурай Тогарепи.

Личная жизнь и здоровье

В августе 1996 года Мугабе женился на своей секретарше Грейс, которая на сорок лет моложе его. Она стала второй супругой президента, первая скончалась в 1992 году.

Со временем Грейс Мугабе удалось стать влиятельной фигурой в политической жизни Зимбабве. В декабре 2014 года она заняла один из ключевых постов в правящей партии. По словам представителей оппозиции страны, в последние годы Грейс Мугабе фактически взяла на себя руководство Зимбабве вместо супруга.

Однако, несмотря на возрастающее политическое влияние, Грейс Мугабе крайне непопулярна в народе. В упрек ей, в частности, ставятся зарубежные поездки для покупок дорогих вещей, в то время как экономика страны испытывает большие трудности.

Замешана она и в скандалах. В августе власти ЮАР завели в отношении Грейс Мугабе дело. На побои со стороны зимбабвийской первой леди пожаловалась 20-летняя модель. По ее словам, она находилась в компании сыновей Мугабе в одной из гостиниц Йоханнесбурга, когда Грейс избила ее шнуром от удлинителя. Однако жене президента Зимбабве удалось выехать из ЮАР, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе и вице-президент Эммерсон Мнангагва в Хараре © AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе и вице-президент Эммерсон Мнангагва в Хараре

С подачи Wikileaks появилась информация о том, что в 2007 году у Мугабе был обнаружен рак гортани, местными газетами выдвигались версии о раке предстательной железы и постоянных курсах лечения в онкоклинике в Сингапуре, но официального подтверждения эта информация не получает. Мугабе периодически опровергает информацию о своих болезнях, заявляя, что находится в прекрасной форме, а в Сингапур ездит для развития двухсторонних связей.

Импичмент и отставка

Во вторник Мугабе присоединился к главам государств, которые ушли в отставку в результате импичмента. Сам Мугабе, похоже, не верил, что это когда-нибудь произойдет. Несмотря на преклонный возраст, он неоднократно заявлял, что не собирается уходить из политики: в декабре 2014 года Мугабе был вновь избран на пост руководителя ZANU-PF, таким образом, став одним из кандидатов на президентских выборах 2018 года. Торговаться за свой пост он умудрялся и находясь под домашним арестом, но, как показали события последних дней, безуспешно.