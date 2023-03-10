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Суд Перу назначил экс-президенту три года предварительного заключения
Суд Перу назначил экс-президенту три года предварительного заключения - РИА Новости, 10.03.2023
Суд Перу назначил экс-президенту три года предварительного заключения
Верховный следственный суд Перу удовлетворил ходатайство прокуратуры о трехлетнем предварительном заключении для экс-президента Педро Кастильо по делу об... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T02:11
2023-03-10T02:11
2023-03-10T02:20
перу
педро кастильо
дина болуарте
в мире
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МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Верховный следственный суд Перу удовлетворил ходатайство прокуратуры о трехлетнем предварительном заключении для экс-президента Педро Кастильо по делу об организованной преступности. "Верховный суд предварительного следствия приговорил Педро Кастильо к 36 месяцам предварительного заключения за то, что он является предполагаемым лидером преступной организации в преступлениях, совершенных в Petroperu (государственная нефтяная компания -ред.), министерствах транспорта, жилищного хозяйства, строительства, и здравоохранения", - говорится в сообщении в блоге перуанского суда в Twitter. В середине декабря прошлого года суд принял решение о предварительном заключении на 18 месяцев для Кастильо по делу о мятеже. Новые обвинения, из-за которых был увеличен срок содержания под стражей - организованная преступность и торговля влиянием, по этому делу его могут приговорить к 32 годам тюрьмы. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу.
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перу, педро кастильо, дина болуарте, в мире
Перу, Педро Кастильо, Дина Болуарте, В мире
Суд Перу назначил экс-президенту три года предварительного заключения
Суд Перу назначил экс-президенту страны Кастильо три года предварительного заключения
МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Верховный следственный суд Перу удовлетворил ходатайство прокуратуры о трехлетнем предварительном заключении для экс-президента Педро Кастильо по делу об организованной преступности.
"Верховный суд предварительного следствия приговорил Педро Кастильо к 36 месяцам предварительного заключения за то, что он является предполагаемым лидером преступной организации в преступлениях, совершенных в Petroperu (государственная нефтяная компания -ред.), министерствах транспорта, жилищного хозяйства, строительства, и здравоохранения", - говорится в сообщении в блоге перуанского суда в Twitter.
В середине декабря прошлого года суд принял решение о предварительном заключении на 18 месяцев для Кастильо по делу о мятеже. Новые обвинения, из-за которых был увеличен срок содержания под стражей - организованная преступность и торговля влиянием, по этому делу его могут приговорить к 32 годам тюрьмы.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте
принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу.
Суд Перу назначил Кастильо 18 месяцев предварительного заключения