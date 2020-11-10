https://ria.ru/20201110/peru-1583854549.html

Конгресс Перу объявил импичмент президенту

Конгресс Перу объявил импичмент президенту

Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:57

2020-11-10T03:57

2020-11-10T05:03

мартин вискарра

перу

в мире

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МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.Согласно закону, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама, церемония приведения к присяге нового президента республики состоится 10 ноября в 17 часов (07.00 мск).Поводом к импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Мартин Вискарра. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов США.Глава государства присутствовал на заседании с адвокатом, чтобы воспользоваться своим правом на защиту. По его словам, расследование прокуратуры в отношении его предполагаемых преступлений находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.

https://ria.ru/20200513/1571350917.html

перу

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мартин вискарра, перу, в мире