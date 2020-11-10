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Конгресс Перу объявил импичмент президенту
Конгресс Перу объявил импичмент президенту
Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:57
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мартин вискарра
перу
в мире
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МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.Согласно закону, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама, церемония приведения к присяге нового президента республики состоится 10 ноября в 17 часов (07.00 мск).Поводом к импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Мартин Вискарра. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов США.Глава государства присутствовал на заседании с адвокатом, чтобы воспользоваться своим правом на защиту. По его словам, расследование прокуратуры в отношении его предполагаемых преступлений находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.
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мартин вискарра, перу, в мире

Конгресс Перу объявил импичмент президенту

03:57 10.11.2020 (обновлено: 05:03 10.11.2020)
 
© Andres ValleПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Andres Valle
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МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.

"Сто пять голосов за, девятнадцать против при четырех воздержавшихся. Голосование объявляется закрытым", - сообщил спикер конгресса Мануэль Артуро Мерино де Лама по итогам голосования, которое транслировалось на странице парламента в Facebook.

Согласно закону, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама, церемония приведения к присяге нового президента республики состоится 10 ноября в 17 часов (07.00 мск).
Поводом к импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Мартин Вискарра. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов США.
Глава государства присутствовал на заседании с адвокатом, чтобы воспользоваться своим правом на защиту. По его словам, расследование прокуратуры в отношении его предполагаемых преступлений находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.
Лима - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
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