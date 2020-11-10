Конгресс Перу объявил импичмент президенту
03:57 10.11.2020 (обновлено: 05:03 10.11.2020)
© Andres ValleПрезидент Перу Мартин Вискарра
© Andres Valle
МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.
"Сто пять голосов за, девятнадцать против при четырех воздержавшихся. Голосование объявляется закрытым", - сообщил спикер конгресса Мануэль Артуро Мерино де Лама по итогам голосования, которое транслировалось на странице парламента в Facebook.
Согласно закону, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама, церемония приведения к присяге нового президента республики состоится 10 ноября в 17 часов (07.00 мск).
Поводом к импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Мартин Вискарра. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов США.
Глава государства присутствовал на заседании с адвокатом, чтобы воспользоваться своим правом на защиту. По его словам, расследование прокуратуры в отношении его предполагаемых преступлений находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.