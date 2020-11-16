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Новым президентом Перу станет Франсиско Сагасти
Новым президентом Перу станет Франсиско Сагасти
Конгрессмен Франсиско Сагасти выбран главой конгресса Перу, что дает ему право временно занять место президента страны, следует из итогов голосования. РИА Новости, 16.11.2020
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя – РИА Новости. Конгрессмен Франсиско Сагасти выбран главой конгресса Перу, что дает ему право временно занять место президента страны, следует из итогов голосования.Первым вице-спикером конгресса выбрана Мирта Васкес, после того, как Сагасти займет главный пост страны, она станет главой конгресса.Накануне конгресс Перу на экстренном заседании не смог определить нового президента страны, к сегодняшнему заседанию были представлены другие кандидатуры.На заседании 16 ноября за новое руководство парламента проголосовали 97 конгрессменов, против 26, воздержавшихся не было.Пятнадцатого ноября правительство временного президента Перу Мануэля Мерино, пробывшего у власти всего несколько дней, подало в отставку после того, как стало известно о гибели двух человек во время разгона антиправительственных протестов.Конгресс Перу 9 ноября признал президента Мартина Вискарру недееспособным и проголосовал за его импичмент. Его обвиняют во взяточничестве в период пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/peru-1584913257.html
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перу, в мире

Новым президентом Перу станет Франсиско Сагасти

23:34 16.11.2020 (обновлено: 00:25 17.11.2020)
 
© AFP 2020Конгрессист Франсиско Сагасти выбран главой конгресса Перу
Конгрессист Франсиско Сагасти выбран главой конгресса Перу - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AFP 2020
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя – РИА Новости. Конгрессмен Франсиско Сагасти выбран главой конгресса Перу, что дает ему право временно занять место президента страны, следует из итогов голосования.
Первым вице-спикером конгресса выбрана Мирта Васкес, после того, как Сагасти займет главный пост страны, она станет главой конгресса.
Накануне конгресс Перу на экстренном заседании не смог определить нового президента страны, к сегодняшнему заседанию были представлены другие кандидатуры.
На заседании 16 ноября за новое руководство парламента проголосовали 97 конгрессменов, против 26, воздержавшихся не было.
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Пятнадцатого ноября правительство временного президента Перу Мануэля Мерино, пробывшего у власти всего несколько дней, подало в отставку после того, как стало известно о гибели двух человек во время разгона антиправительственных протестов.
Конгресс Перу 9 ноября признал президента Мартина Вискарру недееспособным и проголосовал за его импичмент. Его обвиняют во взяточничестве в период пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.
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