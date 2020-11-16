https://ria.ru/20201116/peru-1584918878.html

Новым президентом Перу станет Франсиско Сагасти

Новым президентом Перу станет Франсиско Сагасти

Конгрессмен Франсиско Сагасти выбран главой конгресса Перу, что дает ему право временно занять место президента страны, следует из итогов голосования. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T23:34

2020-11-16T23:34

2020-11-17T00:25

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя – РИА Новости. Конгрессмен Франсиско Сагасти выбран главой конгресса Перу, что дает ему право временно занять место президента страны, следует из итогов голосования.Первым вице-спикером конгресса выбрана Мирта Васкес, после того, как Сагасти займет главный пост страны, она станет главой конгресса.Накануне конгресс Перу на экстренном заседании не смог определить нового президента страны, к сегодняшнему заседанию были представлены другие кандидатуры.На заседании 16 ноября за новое руководство парламента проголосовали 97 конгрессменов, против 26, воздержавшихся не было.Пятнадцатого ноября правительство временного президента Перу Мануэля Мерино, пробывшего у власти всего несколько дней, подало в отставку после того, как стало известно о гибели двух человек во время разгона антиправительственных протестов.Конгресс Перу 9 ноября признал президента Мартина Вискарру недееспособным и проголосовал за его импичмент. Его обвиняют во взяточничестве в период пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/peru-1584913257.html

https://ria.ru/20201113/protesty-1584471327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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