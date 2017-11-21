Парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе

ХАРАРЕ, 21 ноя — РИА Новости. Парламент Зимбабве принял решение об импичменте президенту страны Роберту Мугабе, сообщила правящая партия ZANU-PF.
"У него есть около 24 часов, чтобы сложить полномочия", — заявила партия в Twitter.
Ранее правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.
Parliament resolved. Mugabe gone, he has about 24 hours left. pic.twitter.com/Pofg2KzVZV— ZANU PF (@zanu_pf) 21 ноября 2017 г.