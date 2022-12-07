https://ria.ru/20221207/peru-1837080814.html
Конгресс Перу объявил президенту импичмент
Конгресс Перу объявил президенту импичмент - РИА Новости, 07.12.2022
Конгресс Перу объявил президенту импичмент
Распущенный президентом Перу Педро Кастильо конгресс объявил ему импичмент, заявили в самом парламенте. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:55
2022-12-07T21:55
2022-12-07T22:43
в мире
перу
педро кастильо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Распущенный президентом Перу Педро Кастильо конгресс объявил ему импичмент, заявили в самом парламенте."Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", — говорится в сообщении.В Перу импичмент считается состоявшимся, если за него проголосовали две трети парламентариев, или 87 человек.Ранее в среду Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Президент также объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00.В ноябре как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции — в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.
https://ria.ru/20221107/peru-1829629541.html
https://ria.ru/20220829/peru-1812785612.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, педро кастильо
В мире, Перу, Педро Кастильо
21:55 07.12.2022 (обновлено: 22:43 07.12.2022)
Конгресс Перу объявил президенту импичмент
Распущенный президентом Перу Кастильо конгресс объявил импичмент главе государства
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Распущенный президентом Перу Педро Кастильо конгресс объявил ему импичмент, заявили в самом парламенте.
"Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", — говорится в сообщении.
В Перу импичмент считается состоявшимся, если за него проголосовали две трети парламентариев, или 87 человек.
Ранее в среду Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Президент также объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00.
В ноябре как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции — в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.