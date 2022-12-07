https://ria.ru/20221207/peru-1837080814.html

Конгресс Перу объявил президенту импичмент

Конгресс Перу объявил президенту импичмент - РИА Новости, 07.12.2022

Конгресс Перу объявил президенту импичмент

Распущенный президентом Перу Педро Кастильо конгресс объявил ему импичмент, заявили в самом парламенте. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:55

2022-12-07T21:55

2022-12-07T22:43

в мире

перу

педро кастильо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Распущенный президентом Перу Педро Кастильо конгресс объявил ему импичмент, заявили в самом парламенте."Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", — говорится в сообщении.В Перу импичмент считается состоявшимся, если за него проголосовали две трети парламентариев, или 87 человек.Ранее в среду Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Президент также объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00.В ноябре как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции — в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.

https://ria.ru/20221107/peru-1829629541.html

https://ria.ru/20220829/peru-1812785612.html

перу

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу, педро кастильо