https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html

Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2019-2024 годах

Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2019-2024 годах - РИА Новости, 08.11.2024

Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2019-2024 годах

8 ноября ФСБ России сообщила, что службой был пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского Союза транзитом через территорию... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:15

2024-11-08T11:15

2024-11-08T11:15

справки

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

наркотики

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20248 ноября ФСБ России сообщила, что службой был пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского Союза транзитом через территорию России. По информации ведомства, в октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы был выявлен следующий в Россию грузовой автомобиль, в котором обнаружен пустой высокотехнологичный тайник. Организованное постоянное наблюдение за транспортным средством позволило установить его дальнейшее использование для перевозки наркотиков. По данным силовиков, на территории Ленинградской области были задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по одному килограмму каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза. Кроме того установлено, что за несколько часов до задержания иностранцы предприняли попытку сбыть 20 килограмм кокаина в России, для чего оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области и сообщили его координаты российским наркодельцам. При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России. Общая масса изъятого кокаина составила более одной тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей.3 июля Федеральная таможенная служба России сообщила о том, что сотрудники Московской таможни изъяли из незаконного оборота 950 килограммов прекурсоров, используемых для производства мефедрона. Па данным ведомства, из этой партии возможно изготовить более 800 килограммов наркотика, стоимость которого на "черном" рынке составляет около 2,4 миллиарда рублей. Попытка ввоза нелегального товара из стран Центральной Азии в Московский регион была пресечена таможенниками и пограничниками в результате длительной совместной работы. 24 января стало известно, что в Большом порту Санкт-Петербурга сотрудниками Северо-Западного таможенного управления и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была пресечена контрабанда крупной партии кокаина. По данным пресс-службы ФТС, было изъято свыше 1,2 тысячи килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 миллиардов рублей. Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. Контрабанда была выявлена в том числе благодаря применению технических средств таможенного контроля.10 января пресс-служба ФТС сообщила, что таможенники нашли в контейнере в порту Санкт-Петербурга свыше одной тонны кокаина. По информации ведомства, его стоимость на черном рынке превышает 11 миллиардов рублей. Уточняется, что кокаин был обнаружен во время проверки контейнера, прибывшего из Никарагуа. Контрабандисты спрятали одну тысячу брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.202329 декабря Федеральная таможенная служба сообщила об изъятии в Псковской области двух крупных партий гашиша. По информации ведомства "из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей". Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.20 декабря ФСБ РФ сообщила об изъятии в Москве 673 килограммов латиноамериканского кокаина, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. По данным ведомства, были установлены двое граждан России, прибывшие в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Они должны были получить в Москве ранее доставленную в Россию особо крупную партию кокаина и перевезти ее к месту контрабандного вывоза в государства Европейского союза. Для этого курьеры использовали арендованный на подставное лицо транспорт, а также поддельные паспорт и водительское удостоверение. При задержании с поличным у членов наркогруппировки изъяли 673 килограмма кокаина, "оптовая стоимость которого на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей". Розничный сбыт, как отметили в ФСБ, мог принести наркосиндикату не менее 6,5 миллиарда рублей.24 августа пресс-службы ФТС России сообщила, что в Ленинградской области сотрудниками Северо-Западного таможенного управления и оперативниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области были изъята партия гашиша, превышающая по стоимости два миллиарда рублей, у контрабандистов из Литвы. По информации ведомства, в тягаче с полуприцепом, прибывшем из Эстонии, были обнаружены тайники с 265 пакетами с гашишем общей весом 812 килограммов. В результате оперативных действий были задержаны три участника преступной группы.10 апреля 2023 года в Подмосковье у членов международного картеля изъяли партию кокаина весом 699 килограммов и стоимостью более 2,5 миллиарда рублей. По сообщению ФСБ России, были установлены трое иностранцев – граждан Колумбии и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции. Задача иностранных гостей заключалась в получении в Москве уже привезенной партии кокаина и ее дальнейшей отправке в государства Европейского союза. Часть наркотиков при этом планировалось продать в России. Для реализации плана картель использовал арендованный на подставное лицо склад в Московской области. Там они переупаковывали товар, чтобы его не обнаружили при пересечении границы. В отношении всех троих возбудили уголовное дело, их отправили в СИЗО. Иностранцам грозят сроки до 20 лет заключения.31 марта 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейским удалось пресечь деятельность международной наркогруппировки, поставлявшей кокаин в Россию из Латинской Америки. В Санкт-Петербурге были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей. Предварительно установлено, что в перевозившем фрукты грузовом автомобиле они оборудовали тайники с наркотиками. Полицейские изъяли более 200 килограммов кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 миллионов рублей.202219 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина стоимостью более 600 миллионов рублей. Наркотики были найдены в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт из Бельгии в адрес сети продуктовых супермаркетов. Их перевозили вместе с бананами из Эквадора.202130 марта 2021 года стало известно, что в Рязанской области в подпольной лаборатории изъяли наркотики, которых бы хватило на 280 тысяч доз. Сумма изъятого оценивалась в 560 миллионов рублей. Нарколаборатория располагалась в доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда "товар" оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В этих регионах полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 килограмм запрещенных веществ. По данным следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин, а для конспирации использовали псевдонимы.201917 декабря 2019 года пресс-служба ФТС России сообщила, что сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Стоимость груза оценивалась в 5,8 миллиарда рублей. Палеты с 2,4 тысячи полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из Кельна, на склад временного хранения, там их обнаружили таможенники.22 ноября 2019 года ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что в Тосненском районе Ленинградской области полиция ликвидировала крупнейшую нарколабораторию. На "производственной площадке" было обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката. Под нужды нарколаборатории использовался целый ангар в поселке Обуховец, а для производства, погрузки и перевозки "продукции" использовалась техника. В ведомстве уточнили, что были изъяты четыре реактора для процесса химического синтеза, автопогрузчик и две грузовые машины. В случае реализации партии готовых наркотиков доход преступников мог составить порядка семи миллиардов рублей. Были задержаны трое мужчин - предполагаемых участников наркобизнеса.10 июня 2019 года в порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, что составляет более 2,5 миллиона доз. Стоимость наркотиков оценивалась примерно в 4,5 миллиарда рублей. При вскрытии контейнера оказалось, что на упаковках с консервами лежат мешки с килограммовыми брикетами наркотика. Химическое исследование подтвердило, что это кокаин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), наркотики