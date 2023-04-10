https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html

В Подмосковье арестовали трех иностранцев с крупной партией кокаина

В Подмосковье арестовали трех иностранцев с крупной партией кокаина - РИА Новости, 10.04.2023

В Подмосковье арестовали трех иностранцев с крупной партией кокаина

Партию кокаина весом 699 килограммов и стоимостью более 2,5 миллиарда рублей изъяли в Подмосковье у членов международного картеля, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T09:51

2023-04-10T09:51

2023-04-10T11:04

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

москва

евросоюз

фсб

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Партию кокаина весом 699 килограммов и стоимостью более 2,5 миллиарда рублей изъяли в Подмосковье у членов международного картеля, сообщила ФСБ России. По данным спецслужбы, это "очередная международная группировка, пытавшаяся использовать Россию для транзитного перемещения и сбыта наркотиков". Задача иностранных гостей заключалась в получении в Москве уже привезенной партии кокаина и ее дальнейшей отправке в государства Европейского союза. Часть наркотиков при этом планировалось продать в России. "При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 килограммов кокаина. По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее шести миллиардов рублей", — добавили в ведомстве. Для реализации плана картель использовал арендованный на подставное лицо склад в Московской области. Там они переупаковывали товар, чтобы его не обнаружили при пересечении границы. В отношении всех троих возбудили уголовное дело, их отправили в СИЗО. Иностранцам грозят сроки до 20 лет заключения.По данным ФСБ, за последние четыре года это лишь один из многочисленных каналов поставки кокаина и героина через Россию в Евросоюз. Борьба c наркотрафиком проходит на фоне "попыток ряда западных государств дестабилизировать международную систему контроля за оборотом наркотиков в части ее либерализации". В частности, о недопустимости легализации каких-либо наркотиков в России неоднократно заявлял секретарь Совбеза Николай Патрушев.

https://ria.ru/20230220/narkotik-1853177862.html

https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ФСБ о пресечении деятельности международного наркоканала Видео ФСБ с иностранцами, задержанными с 700 кг кокаина. ФСБ России о пресечении деятельности международного наркоканала. 2023-04-10T09:51 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, евросоюз, фсб