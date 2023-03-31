В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей
Полицейские в Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Петербурге полицейские перекрыли канал поставки кокаина в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Стражи порядка задержали двух ранее неоднократно судимых местных жителей, которые оборудовали тайники с наркотиками из Латинской Америки в перевозившем фрукты грузовом автомобиле.
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"Полицейские изъяли более 200 килограммов кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 миллионов рублей", — рассказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков.
Позднее на сайте ведомства появилось оперативное видео с показаниями задержанных и изъятым кокаином. Упакованный в брикеты товар пометили эмблемой, похожей на логотип автомобильной марки Rolls Royce.
Крупные партии наркотиков с необычной маркировкой не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. В среду МВД сообщило о ликвидации крупного канала поставок гашиша в Ульяновской области, там на упаковке присутствовала эмблема Gucci.
Крупные партии наркотиков с необычной маркировкой не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. В среду МВД сообщило о ликвидации крупного канала поставок гашиша в Ульяновской области, там на упаковке присутствовала эмблема Gucci.