https://ria.ru/20230331/narkotiki-1862112524.html

В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей

В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей - РИА Новости, 31.03.2023

В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей

В Петербурге полицейские перекрыли канал поставки кокаина в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:33

2023-03-31T12:33

2023-03-31T18:50

происшествия

россия

санкт-петербург

латинская америка

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

gucci

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Петербурге полицейские перекрыли канал поставки кокаина в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Стражи порядка задержали двух ранее неоднократно судимых местных жителей, которые оборудовали тайники с наркотиками из Латинской Америки в перевозившем фрукты грузовом автомобиле.Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков.Позднее на сайте ведомства появилось оперативное видео с показаниями задержанных и изъятым кокаином. Упакованный в брикеты товар пометили эмблемой, похожей на логотип автомобильной марки Rolls Royce.Крупные партии наркотиков с необычной маркировкой не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. В среду МВД сообщило о ликвидации крупного канала поставок гашиша в Ульяновской области, там на упаковке присутствовала эмблема Gucci.

https://ria.ru/20230327/narkotiki-1860931378.html

https://ria.ru/20230331/kurer-1862068070.html

россия

санкт-петербург

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, санкт-петербург, латинская америка, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), gucci