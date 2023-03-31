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В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей - РИА Новости, 31.03.2023
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12:33 31.03.2023 (обновлено: 18:50 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/narkotiki-1862112524.html
В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей
В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей - РИА Новости, 31.03.2023
В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей
В Петербурге полицейские перекрыли канал поставки кокаина в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:33
2023-03-31T18:50
происшествия
россия
санкт-петербург
латинская америка
ирина волк
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Петербурге полицейские перекрыли канал поставки кокаина в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Стражи порядка задержали двух ранее неоднократно судимых местных жителей, которые оборудовали тайники с наркотиками из Латинской Америки в перевозившем фрукты грузовом автомобиле.Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков.Позднее на сайте ведомства появилось оперативное видео с показаниями задержанных и изъятым кокаином. Упакованный в брикеты товар пометили эмблемой, похожей на логотип автомобильной марки Rolls Royce.Крупные партии наркотиков с необычной маркировкой не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. В среду МВД сообщило о ликвидации крупного канала поставок гашиша в Ульяновской области, там на упаковке присутствовала эмблема Gucci.
https://ria.ru/20230327/narkotiki-1860931378.html
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санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, латинская америка, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), gucci
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Латинская Америка, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Gucci
В Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей

Полицейские в Петербурге изъяли более 200 килограммов кокаина на 800 миллионов рублей

© МВД МедиаПодозреваемый в попытке распространения крупной партии наркотиков в Санкт-Петербурге
Подозреваемый в попытке распространения крупной партии наркотиков в Санкт-Петербурге
© МВД Медиа
Подозреваемый в попытке распространения крупной партии наркотиков в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Петербурге полицейские перекрыли канал поставки кокаина в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Стражи порядка задержали двух ранее неоднократно судимых местных жителей, которые оборудовали тайники с наркотиками из Латинской Америки в перевозившем фрукты грузовом автомобиле.
«
"Полицейские изъяли более 200 килограммов кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 миллионов рублей", — рассказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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27 марта, 13:55
Позднее на сайте ведомства появилось оперативное видео с показаниями задержанных и изъятым кокаином. Упакованный в брикеты товар пометили эмблемой, похожей на логотип автомобильной марки Rolls Royce.

Крупные партии наркотиков с необычной маркировкой не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. В среду МВД сообщило о ликвидации крупного канала поставок гашиша в Ульяновской области, там на упаковке присутствовала эмблема Gucci.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛатинская АмерикаИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Gucci
 
 
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