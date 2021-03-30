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В Рязанской области изъяли наркотики на полмиллиарда рублей
В Рязанской области изъяли наркотики на полмиллиарда рублей
Наркотики на 560 миллионов рублей, которых хватило бы на 280 тысяч доз, изъяли в подпольной лаборатории в Рязанской области, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:44
2021-03-30T12:38
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наркотики на 560 миллионов рублей, которых хватило бы на 280 тысяч доз, изъяли в подпольной лаборатории в Рязанской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Специалисты МВД РФ совместно с коллегами из регионального УФСБ при поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" пресекли деятельность нарколаборатории. Она располагалась в доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда "товар" оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В этих регионах полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 килограмм запрещенных веществ.По данным следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин, а для конспирации использовали псевдонимы."В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей", - приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров, им оказался 21-летний уроженец Тульской области. Его задержали на пути в Павелково. Во время личного досмотра при нем обнаружили несколько контейнеров с веществом – производным метилэфедрона массой в 210 граммов.Добавляется, что в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств."Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.В настоящее время устанавливаются соучастники преступления.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полиция накрыла нарколабораторию под Рязанью
Запрещенный товар изготавливался в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области, откуда оптовыми партиями поставлялся в Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 кг приготовленных к сбыту запрещенных веществ.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), рязанская область, происшествия

В Рязанской области изъяли наркотики на полмиллиарда рублей

10:44 30.03.2021 (обновлено: 12:38 30.03.2021)
 
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наркотики на 560 миллионов рублей, которых хватило бы на 280 тысяч доз, изъяли в подпольной лаборатории в Рязанской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Специалисты МВД РФ совместно с коллегами из регионального УФСБ при поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" пресекли деятельность нарколаборатории. Она располагалась в доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда "товар" оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В этих регионах полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 килограмм запрещенных веществ.
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По данным следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин, а для конспирации использовали псевдонимы.
"В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей", - приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров, им оказался 21-летний уроженец Тульской области. Его задержали на пути в Павелково. Во время личного досмотра при нем обнаружили несколько контейнеров с веществом – производным метилэфедрона массой в 210 граммов.
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Добавляется, что в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.
"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.
В настоящее время устанавливаются соучастники преступления.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Рязанская областьПроисшествия
 
 
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