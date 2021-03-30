https://ria.ru/20210330/narkotiki-1603410108.html

В Рязанской области изъяли наркотики на полмиллиарда рублей

В Рязанской области изъяли наркотики на полмиллиарда рублей

Наркотики на 560 миллионов рублей, которых хватило бы на 280 тысяч доз, изъяли в подпольной лаборатории в Рязанской области, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:44

2021-03-30T10:44

2021-03-30T12:38

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наркотики на 560 миллионов рублей, которых хватило бы на 280 тысяч доз, изъяли в подпольной лаборатории в Рязанской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Специалисты МВД РФ совместно с коллегами из регионального УФСБ при поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" пресекли деятельность нарколаборатории. Она располагалась в доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда "товар" оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В этих регионах полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 килограмм запрещенных веществ.По данным следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин, а для конспирации использовали псевдонимы."В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей", - приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров, им оказался 21-летний уроженец Тульской области. Его задержали на пути в Павелково. Во время личного досмотра при нем обнаружили несколько контейнеров с веществом – производным метилэфедрона массой в 210 граммов.Добавляется, что в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств."Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.В настоящее время устанавливаются соучастники преступления.

https://ria.ru/20200812/1575677570.html

https://ria.ru/20210212/repetitor-1597264681.html

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рязанская область

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Полиция накрыла нарколабораторию под Рязанью Запрещенный товар изготавливался в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области, откуда оптовыми партиями поставлялся в Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 кг приготовленных к сбыту запрещенных веществ. 2021-03-30T10:44 true PT4M50S

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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), рязанская область, происшествия