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В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.12.2023
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09:48 20.12.2023 (обновлено: 10:59 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/kokain-1916873207.html
В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей
В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.12.2023
В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей
В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз, сообщила ФСБ. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:48
2023-12-20T10:59
москва
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз, сообщила ФСБ."Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. &lt;...&gt; Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции", — уточнили в ведомстве.Они должны были получить в Москве ранее доставленную в Россию особо крупную партию кокаина и перевезти ее к месту контрабандного вывоза в государства Европейского союза. Для этого курьеры использовали арендованный на подставное лицо транспорт, а также поддельные паспорт и водительское удостоверение.При задержании с поличным у членов наркогруппировки изъяли 673 килограмма кокаина, "оптовая стоимость которого на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей". Розничный сбыт, как отметили в ФСБ, мог принести наркосиндикату не менее 6,5 миллиарда рублей.Задержанных заключили под стражу, следственное управление ведомства возбудило против них уголовное дело. Как добавили в спецслужбе, злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20231114/smi-1909342158.html
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москва, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Москва, Евросоюз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей

В Москве изъяли 673 килограмма кокаина, который собирались переправить в ЕС

© РИА НовостиВ Москве задержаны наркокурьеры, перевозившие масштабную партию кокаина
В Москве задержаны наркокурьеры, перевозившие масштабную партию кокаина
© РИА Новости
В Москве задержаны наркокурьеры, перевозившие масштабную партию кокаина
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз, сообщила ФСБ.
"Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <...> Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции", — уточнили в ведомстве.
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Они должны были получить в Москве ранее доставленную в Россию особо крупную партию кокаина и перевезти ее к месту контрабандного вывоза в государства Европейского союза. Для этого курьеры использовали арендованный на подставное лицо транспорт, а также поддельные паспорт и водительское удостоверение.
При задержании с поличным у членов наркогруппировки изъяли 673 килограмма кокаина, "оптовая стоимость которого на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей". Розничный сбыт, как отметили в ФСБ, мог принести наркосиндикату не менее 6,5 миллиарда рублей.
Задержанных заключили под стражу, следственное управление ведомства возбудило против них уголовное дело. Как добавили в спецслужбе, злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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