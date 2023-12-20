https://ria.ru/20231220/kokain-1916873207.html

В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей

В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.12.2023

В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей

В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз, сообщила ФСБ. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:48

2023-12-20T09:48

2023-12-20T10:59

москва

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз, сообщила ФСБ."Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <...> Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции", — уточнили в ведомстве.Они должны были получить в Москве ранее доставленную в Россию особо крупную партию кокаина и перевезти ее к месту контрабандного вывоза в государства Европейского союза. Для этого курьеры использовали арендованный на подставное лицо транспорт, а также поддельные паспорт и водительское удостоверение.При задержании с поличным у членов наркогруппировки изъяли 673 килограмма кокаина, "оптовая стоимость которого на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей". Розничный сбыт, как отметили в ФСБ, мог принести наркосиндикату не менее 6,5 миллиарда рублей.Задержанных заключили под стражу, следственное управление ведомства возбудило против них уголовное дело. Как добавили в спецслужбе, злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20231114/smi-1909342158.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия