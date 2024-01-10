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В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина - РИА Новости, 10.01.2024
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10:54 10.01.2024 (обновлено: 11:37 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/kokain-1920463033.html
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина - РИА Новости, 10.01.2024
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина
В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники нашли в контейнере более тонны кокаина, сообщила пресс-служба ФТС. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:54
2024-01-10T11:37
санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники нашли в контейнере более тонны кокаина, сообщила пресс-служба ФТС."Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это кокаин", — говорится в публикации. Отмечается, что контейнер прибыл из Никарагуа.Cтоимость наркотика на черном рынке превышает 11 миллиардов рублей.Операцию проводили сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".
https://ria.ru/20231220/kokain-1916873207.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия
Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Россия
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина

ФСБ и таможня в порту Петербурга изъяли кокаин на сумму 11 миллиардов рублей

© Фото : ФТС РоссииКокаин, изъятый в порту Санкт-Петербурга
Кокаин, изъятый в порту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : ФТС России
Кокаин, изъятый в порту Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники нашли в контейнере более тонны кокаина, сообщила пресс-служба ФТС.
"Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это кокаин", — говорится в публикации.
Отмечается, что контейнер прибыл из Никарагуа.
Cтоимость наркотика на черном рынке превышает 11 миллиардов рублей.
Операцию проводили сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".
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Санкт-ПетербургФедеральная таможенная служба (ФТС России)ПроисшествияРоссия
 
 
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