https://ria.ru/20240110/kokain-1920463033.html

В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина

В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина - РИА Новости, 10.01.2024

В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина

В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники нашли в контейнере более тонны кокаина, сообщила пресс-служба ФТС. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:54

2024-01-10T10:54

2024-01-10T11:37

санкт-петербург

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники нашли в контейнере более тонны кокаина, сообщила пресс-служба ФТС."Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это кокаин", — говорится в публикации. Отмечается, что контейнер прибыл из Никарагуа.Cтоимость наркотика на черном рынке превышает 11 миллиардов рублей.Операцию проводили сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".

https://ria.ru/20231220/kokain-1916873207.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия