https://ria.ru/20240110/kokain-1920463033.html
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина - РИА Новости, 10.01.2024
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина
В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники нашли в контейнере более тонны кокаина, сообщила пресс-служба ФТС. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:54
2024-01-10T10:54
2024-01-10T11:37
санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Большом порту Санкт-Петербурга таможенники нашли в контейнере более тонны кокаина, сообщила пресс-служба ФТС."Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это кокаин", — говорится в публикации. Отмечается, что контейнер прибыл из Никарагуа.Cтоимость наркотика на черном рынке превышает 11 миллиардов рублей.Операцию проводили сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".
https://ria.ru/20231220/kokain-1916873207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия
Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Россия
В Большом порту Петербурга изъяли более тонны кокаина
ФСБ и таможня в порту Петербурга изъяли кокаин на сумму 11 миллиардов рублей