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РИА Новости

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

Вчера, 15:59
12604
© Фото : предоставлено пресс-службой ФТС РоссииМешки с 400 килограммами кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженные в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
Мешки с 400 килограммами кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженные в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
© Фото : предоставлено пресс-службой ФТС России
Мешки с 400 килограммами кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженные в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
"Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.
При вскрытии контейнера оказалось, что на упаковках с консервами лежат мешки с килограммовыми брикетами наркотика. Химическое исследование подтвердило, что это кокаин.
Сейчас таможенники и полицейские выясняют, кто участвовал в контрабандной схеме.
© Фото : предоставлено пресс-службой ФТС РоссииЧасть из 400 килограммов кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженных в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
Часть из 400 кг кокаина на 4,5 млрд рублей, обнаруженных в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
© Фото : предоставлено пресс-службой ФТС России
Часть из 400 килограммов кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженных в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Голунов?!
11 июня, 17:11
Можем Повторить
18181001
А это не из нашего посольства в Аргентине всё ещё вывозят?
11 июня, 18:37
nnrmpui
550004
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