В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
"Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.
При вскрытии контейнера оказалось, что на упаковках с консервами лежат мешки с килограммовыми брикетами наркотика. Химическое исследование подтвердило, что это кокаин.
Сейчас таможенники и полицейские выясняют, кто участвовал в контрабандной схеме.
© Фото : предоставлено пресс-службой ФТС РоссииЧасть из 400 килограммов кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженных в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
© Фото : предоставлено пресс-службой ФТС России
Часть из 400 килограммов кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженных в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019