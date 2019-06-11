В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

Мешки с 400 килограммами кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженные в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019

Мешки с 400 килограммами кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженные в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019

© Фото : предоставлено пресс-службой ФТС России Мешки с 400 килограммами кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженные в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.

"Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.

При вскрытии контейнера оказалось, что на упаковках с консервами лежат мешки с килограммовыми брикетами наркотика. Химическое исследование подтвердило, что это кокаин.

Сейчас таможенники и полицейские выясняют, кто участвовал в контрабандной схеме.