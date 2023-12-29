https://ria.ru/20231229/gashish-1919007900.html
В Псковской области изъяли полтонны гашиша
В Псковской области изъяли полтонны гашиша - РИА Новости, 29.12.2023
В Псковской области изъяли полтонны гашиша
Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:11
2023-12-29T16:11
2023-12-29T16:14
псковская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС)."Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни."Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой)", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20231226/sk-1918162690.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_b151a578746e4cfdc1faa22519b96664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псковская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Псковская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
В Псковской области изъяли полтонны гашиша
В Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью 800 миллионов рублей