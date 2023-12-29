https://ria.ru/20231229/gashish-1919007900.html

В Псковской области изъяли полтонны гашиша

В Псковской области изъяли полтонны гашиша - РИА Новости, 29.12.2023

В Псковской области изъяли полтонны гашиша

Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:11

2023-12-29T16:11

2023-12-29T16:14

псковская область

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС)."Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни."Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой)", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20231226/sk-1918162690.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

псковская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия