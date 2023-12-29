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В Псковской области изъяли полтонны гашиша - РИА Новости, 29.12.2023
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16:11 29.12.2023 (обновлено: 16:14 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/gashish-1919007900.html
В Псковской области изъяли полтонны гашиша
В Псковской области изъяли полтонны гашиша - РИА Новости, 29.12.2023
В Псковской области изъяли полтонны гашиша
Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:11
2023-12-29T16:14
псковская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС)."Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни."Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой)", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20231226/sk-1918162690.html
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псковская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Псковская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
В Псковской области изъяли полтонны гашиша

В Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью 800 миллионов рублей

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.
"Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой)", - сообщает ведомство.
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Псковская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
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