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Во Внуково изъяли партию метадона на 5,8 миллиарда рублей
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РИА Новости

Во Внуково изъяли партию метадона на 5,8 миллиарда рублей

10:03 17.12.2019 (обновлено: 11:49 17.12.2019)
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© Фото : ФТС РоссииПартия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
Партия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
© Фото : ФТС России
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Контрабандную партию метадона на 5,8 миллиарда рублей изъяли в аэропорту Внуково, наркотики поступили из Германии, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни. Стоимость такого груза на "черном рынке" может превышать 5,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что палеты с 2,4 тысячи полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из Кельна, на склад временного хранения, там их обнаружили таможенники. Метадон не был предварительно задекларирован.
"Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонны (1235 киллограмов). Стоимость одного грамма данного вещества на "черном рынке" составляет от четырех до пяти тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 миллиарда рублей до 6 миллиардов рублей", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что шестого декабря таможня Внуково возбудила уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".
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Федеральная таможенная служба РФМоскваТаджикистанКельнПроисшествияГермания
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