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ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию - РИА Новости, 08.11.2024
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10:02 08.11.2024 (обновлено: 12:07 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/fsb-1982596119.html
ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию
ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию - РИА Новости, 08.11.2024
ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию
ФСБ перекрыла канал поставки кокаина из Латинской Америки в Европу через Россию, изъяв более тонны наркотика, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:02
2024-11-08T12:07
происшествия
россия
ленинградская область
европа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ФСБ перекрыла канал поставки кокаина из Латинской Америки в Европу через Россию, изъяв более тонны наркотика, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. "В октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы выявлен следующий в нашу страну грузовой автомобиль, в котором обнаружен пустой высокотехнологичный тайник", — говорится в релизе. Силовики установили наблюдение за грузовиком и выяснили, что тайник используется для перевозки наркотиков. В результате на территории Ленинградской области удалось задержать двух подозреваемых — граждан одной из балканских стран. Их взяли с поличным, когда они грузили в тайник 984 брикета с кокаином весом по килограмму каждый. Наркотик предполагалось вывезти в одну из стран Евросоюза. Кроме того, сотрудники ФСБ установили, что за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 килограммов кокаина в России, для чего устроили тайник в лесополосе в Гатчинском районе и сообщили его координаты российским наркодельцам. При извлечении наркотиков из тайника задержали гражданина Эстонии и двоих россиян. "Общая масса изъятого кокаина составила более тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей", — отметили в ФСБ.Против пятерых задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Все фигурантов отправили под стражу.
https://ria.ru/20240909/kontrabanda-1971530412.html
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Спецоперация по задержанию наркоторговцев, планировавших переправить кокаин в ЕС
Кадры спецоперации по задержанию наркоторговцев, планировавших переправить в ЕС более 1 тонны кокаина.
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происшествия, россия, ленинградская область, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Европа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через РФ, изъяли тонну наркотика

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ФСБ перекрыла канал поставки кокаина из Латинской Америки в Европу через Россию, изъяв более тонны наркотика, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"В октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы выявлен следующий в нашу страну грузовой автомобиль, в котором обнаружен пустой высокотехнологичный тайник", — говорится в релизе.
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Силовики установили наблюдение за грузовиком и выяснили, что тайник используется для перевозки наркотиков. В результате на территории Ленинградской области удалось задержать двух подозреваемых — граждан одной из балканских стран. Их взяли с поличным, когда они грузили в тайник 984 брикета с кокаином весом по килограмму каждый. Наркотик предполагалось вывезти в одну из стран Евросоюза.
Кроме того, сотрудники ФСБ установили, что за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 килограммов кокаина в России, для чего устроили тайник в лесополосе в Гатчинском районе и сообщили его координаты российским наркодельцам. При извлечении наркотиков из тайника задержали гражданина Эстонии и двоих россиян.
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"Общая масса изъятого кокаина составила более тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей", — отметили в ФСБ.
Против пятерых задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Все фигурантов отправили под стражу.
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