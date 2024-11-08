https://ria.ru/20241108/fsb-1982596119.html

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию - РИА Новости, 08.11.2024

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина из Латинской Америки в Европу через Россию, изъяв более тонны наркотика, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:02

2024-11-08T10:02

2024-11-08T12:07

происшествия

россия

ленинградская область

европа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982597029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78795140236587321feb1666b5e034a1.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ФСБ перекрыла канал поставки кокаина из Латинской Америки в Европу через Россию, изъяв более тонны наркотика, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. "В октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы выявлен следующий в нашу страну грузовой автомобиль, в котором обнаружен пустой высокотехнологичный тайник", — говорится в релизе. Силовики установили наблюдение за грузовиком и выяснили, что тайник используется для перевозки наркотиков. В результате на территории Ленинградской области удалось задержать двух подозреваемых — граждан одной из балканских стран. Их взяли с поличным, когда они грузили в тайник 984 брикета с кокаином весом по килограмму каждый. Наркотик предполагалось вывезти в одну из стран Евросоюза. Кроме того, сотрудники ФСБ установили, что за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 килограммов кокаина в России, для чего устроили тайник в лесополосе в Гатчинском районе и сообщили его координаты российским наркодельцам. При извлечении наркотиков из тайника задержали гражданина Эстонии и двоих россиян. "Общая масса изъятого кокаина составила более тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей", — отметили в ФСБ.Против пятерых задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Все фигурантов отправили под стражу.

https://ria.ru/20240909/kontrabanda-1971530412.html

https://ria.ru/20240913/narkotiki-1972613568.html

https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html

россия

ленинградская область

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецоперация по задержанию наркоторговцев, планировавших переправить кокаин в ЕС Кадры спецоперации по задержанию наркоторговцев, планировавших переправить в ЕС более 1 тонны кокаина. 2024-11-08T10:02 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ленинградская область, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)