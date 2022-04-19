Рейтинг@Mail.ru
Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/tamozhnya-1784254170.html
Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов
Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов - РИА Новости, 19.04.2022
Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов
Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западного... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:26
2022-04-19T11:26
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
бельгия
эквадор
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768425895_0:153:2922:1797_1920x0_80_0_0_d8b57b3dc0bb229c12dfdc034fdf0fcd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления."Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ России пресекли контрабанду кокаина в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотического средства. Ориентировочная стоимость партии на черном рынке превышает 600 миллионов рублей", - сказано в сообщении.Наркотики были найдены в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт из Бельгии в адрес сети продуктовых супермаркетов. Их перевозили вместе с бананами из Эквадора.Балтийская таможня возбудила уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".
https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html
россия
бельгия
эквадор
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768425895_163:0:2760:1948_1920x0_80_0_0_d5cfa72b9b258576ad7c539092adba0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, бельгия, эквадор, санкт-петербург
11:26 19.04.2022
 
Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов

Сотрудники Балтийской таможни изъяли более сорока килограммов кокаина в порту Петербурга

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника таможенной службы России
Шеврон сотрудника таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Шеврон сотрудника таможенной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
"Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ России пресекли контрабанду кокаина в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотического средства. Ориентировочная стоимость партии на черном рынке превышает 600 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:16
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки
Наркотики были найдены в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт из Бельгии в адрес сети продуктовых супермаркетов. Их перевозили вместе с бананами из Эквадора.
Балтийская таможня возбудила уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияБельгияЭквадорСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала