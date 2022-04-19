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Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов
Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов - РИА Новости, 19.04.2022
Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов
Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западного... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:26
2022-04-19T11:26
2022-04-19T11:26
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления."Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ России пресекли контрабанду кокаина в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотического средства. Ориентировочная стоимость партии на черном рынке превышает 600 миллионов рублей", - сказано в сообщении.Наркотики были найдены в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт из Бельгии в адрес сети продуктовых супермаркетов. Их перевозили вместе с бананами из Эквадора.Балтийская таможня возбудила уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".
https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, бельгия, эквадор, санкт-петербург
Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов
Сотрудники Балтийской таможни изъяли более сорока килограммов кокаина в порту Петербурга