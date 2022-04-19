https://ria.ru/20220419/tamozhnya-1784254170.html

Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов

Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов - РИА Новости, 19.04.2022

Петербургские таможенники нашли сорок килограммов кокаина в партии бананов

Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западного... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:26

2022-04-19T11:26

2022-04-19T11:26

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

бельгия

эквадор

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления."Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ России пресекли контрабанду кокаина в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотического средства. Ориентировочная стоимость партии на черном рынке превышает 600 миллионов рублей", - сказано в сообщении.Наркотики были найдены в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт из Бельгии в адрес сети продуктовых супермаркетов. Их перевозили вместе с бананами из Эквадора.Балтийская таможня возбудила уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере".

https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html

россия

бельгия

эквадор

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, бельгия, эквадор, санкт-петербург