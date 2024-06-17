https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году - РИА Новости, 17.06.2024

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году

15 июня департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столичные больницы госпитализированы пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, среди РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:56

2024-06-17T14:56

2024-06-17T14:56

справки

происшествия

россия

москва

буйнакск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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202415 июня департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столичные больницы госпитализированы пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что пострадавшие граждане употребляли в пищу "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора был приостановлен до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. 17 июня заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления. Заммэра Москвы уточнила, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии, тридцать из них в реанимации. С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По данным на 15 июня, из больниц города был выписан 141 человек, пролеченный от кишечной инфекции, из которых 129 – дети. Специалисты Роспотребнадзора установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды.31 мая власти Калининградской области сообщили о вспышке сальмонеллеза в регионе, в течение суток к медикам обратились 15 человек, которые перед этим заказывали продукцию здорового питания в "Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39". 2 июня региональный Роспотребнадзор сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток, 21 заболевший получает лечение в инфекционном стационаре.22 мая свердловское управление Роспотребнадзора сообщило, что с 16 мая в ведомство поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией жителей Екатеринбурга, "которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". Исследования показали, что болезни вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами. Позже в ведомстве уточнили: в ряде проб, взятых в магазинах, обнаружили бактерии кишечной палочки. В пресс-службе уральской сети "Жизньмарт" на это отмечали: еда, которую ели гости, снята с продаж, а отгрузка продукции от производителей, попавших под сомнение, остановлена. Там также заявляли, что если выяснится, что в массовых отравлениях обнаружится вина поставщика компании, то каждому пострадавшему положена компенсация. 30 мая Березовский городской суд приостановил работу поставщика сети магазинов "Жизньмарт". С 9 по 11 мая 2024 года в Воронежском институте МВД России произошло отравление курсантов. По информации прокуратуры, всего пострадали 23 курсанта, из которых семь были госпитализированы, 16 проходили лечение амбулаторно. 17 мая стало известно, что число госпитализированных курсантов воронежского института МВД, у которых было диагностировано отравление, выросло до 30. 6 апреля стало известно, что в Калининграде за медицинской помощью обратились сотрудники предприятия "СК "Мостотрест" с симптомами кишечной инфекции. Заболевшие питались в местной столовой. По данным регионального управления Роспотребнадзора, после проведенного расследования были выявлены многочисленные грубые нарушения в учреждении общепита. В результате массового отравления количество пострадавших достигло 29 человек, 21 из которых были госпитализированы в инфекционный стационар. Результаты исследований подтвердили выделение норовируса с объектов пищеблока и общежития. 2 марта в городе Пугачеве Саратовской области к врачам обратились 24 школьника с острой кишечной инфекцией, их состояние оценивалось как удовлетворительное. По уточненным данным управления Роспотребнадзора по Саратовской области, всего среди обучающихся было зарегистрировано 25 случаев инфекции. Заболевшие находились на амбулаторном лечении. Заболевание протекало в легкой форме. При лабораторном обследовании у 23 детей выявили норовирус. .11 февраля прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. Отмечалось, что тяжелых случаев среди них нет. В последующем число госпитализирован увеличилось до 62 человек. По данным СУСК РФ по Приморскому краю, всего пострадал 71 человек, в том числе дети. Все пострадавшие ели в местной бургерной "М-Бургер". Сразу после первых случаев отравления кафе закрыли до выяснения обстоятельств. В продукции собственного изготовления заведения – наггетсах и соусах – нашли сальмонеллу. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. Следствием также было установлено, что сотрудники бургерной работали по поддельным медкнижкам. Директора бургерной отправили под домашний арест. С 9 по 11 февраля за медицинской помощью в центральную районную больницу Казбековского района Дагестана с признаками пищевого отравления обратились 36 человек из села Дылым, в том числе 25 детей. Было госпитализировано 17 человек. 24 февраля все они были выписаны. Причиной отравления людей стал майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. Специалисты установили, что майонез был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров. 6 февраля в Ессентуках (Ставропольский край) с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребенка. За день до обращения пострадавшие выезжали на экскурсию в соседний регион. 1 февраля в Иркутске с признаками пищевого отравления в больницу обратились 16 человек, большая часть из них - жители Ленинского района, которые покупали шаурму в одном из заведений общепита. Были госпитализированы девять взрослых и двое детей. Их состояние оценивалось как удовлетворительное и средней степени тяжести. По данным СК РФ, в деятельности кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства, его работа была приостановлена. 15-17 января в Советском районе Новосибирска у 25 человек после употребления роллов, которые они купили в одном из местных предприятий общепита, была выявлена острая кишечная инфекция. Причиной массового отравления стали нарушения санитарного законодательства компанией. Работа службы доставки суши была приостановлена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Алёна Пава

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