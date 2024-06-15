https://ria.ru/20240615/oravlenie-1953179534.html
Более 140 отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
Более 140 отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы - РИА Новости, 15.06.2024
Более 140 отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
Более 140 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:24
2024-06-15T23:24
2024-06-15T23:24
происшествия
здоровье - общество
буйнакск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление в буйнакске
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МАХАЧКАЛА, 15 июн - РИА Новости. Более 140 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По данным минздрава Дагестана, на вечер пятницы были выписаны 110 пациентов, пролеченных от кишечной инфекции, 89 человек оставались на лечении в центральной городской больнице. “Сегодня председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов… провел заседание оперативного штаба по ситуации с острой кишечной инфекцией в городе Буйнакске. По состоянию на 14.00 (мск) 15 июня выписан 141 человек, из которых 129 – дети”, – говорится в сообщении. Министр здравоохранения региона Татьяна Беляева рассказала, что в Буйнакске медработники проходят иммунизацию подлежащего контингента из числа группы риска против гепатита А, также начато экстренное фагирование детей. Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что в городе продолжается раздача чистой бутилированной воды. Абдулмуслимов рекомендовал мэрии сохранить ранее введенный режим повышенной готовности на ближайшие две недели для полной стабилизации ситуации. Специалисты Роспотребнадзора ранее установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды. В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, на предприятии прошли обыски. По данным следствия, люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.
https://ria.ru/20240612/buynaksk-1952437456.html
https://ria.ru/20240611/buynaksk-1952078963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление в буйнакске
Происшествия, Здоровье - Общество, Буйнакск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление в Буйнакске
Более 140 отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
Из больницы в Буйнакске выписали 141 человека, пролеченного от кишечной инфекции
МАХАЧКАЛА, 15 июн - РИА Новости. Более 140 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы, сообщили в пресс-службе правительства региона.
С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По данным минздрава Дагестана, на вечер пятницы были выписаны 110 пациентов, пролеченных от кишечной инфекции, 89 человек оставались на лечении в центральной городской больнице.
“Сегодня председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов… провел заседание оперативного штаба по ситуации с острой кишечной инфекцией в городе Буйнакске. По состоянию на 14.00 (мск) 15 июня выписан 141 человек, из которых 129 – дети”, – говорится в сообщении.
Министр здравоохранения региона Татьяна Беляева рассказала, что в Буйнакске медработники проходят иммунизацию подлежащего контингента из числа группы риска против гепатита А, также начато экстренное фагирование детей.
Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что в городе продолжается раздача чистой бутилированной воды. Абдулмуслимов рекомендовал мэрии сохранить ранее введенный режим повышенной готовности на ближайшие две недели для полной стабилизации ситуации.
Специалисты Роспотребнадзора
ранее установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды. В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, на предприятии прошли обыски. По данным следствия, люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.