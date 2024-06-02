https://ria.ru/20240602/infektsiya-1950019939.html

В Калининградской области завели дело после вспышки сальмонеллеза

В Калининградской области завели дело после вспышки сальмонеллеза - РИА Новости, 02.06.2024

В Калининградской области завели дело после вспышки сальмонеллеза

Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту заболевания сальмонеллезом 33 человек после употребления продукции... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:34

2024-06-02T15:34

2024-06-02T15:39

происшествия

здоровье - общество

калининградская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 2 июн - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту заболевания сальмонеллезом 33 человек после употребления продукции фирмы по доставке здорового питания, сообщает пресс-служба регионального СК. В пятницу власти Калининградской области сообщили о вспышке сальмонеллеза в регионе, в течение суток к медикам обратились 15 человек, которые перед этим заказывали продукцию здорового питания в "Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39", в воскресенье региональный Роспотребнадзор сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток, 21 заболевший получает лечение в инфекционном стационаре. "В следственном отделе по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках расследования выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, ведомство также начало проверку по информации о массовом отравлении граждан. "Прокуратура Калининградской области проводит проверку по информации о групповой заболеваемости среди граждан. По предварительной информации, у 33 человек, употреблявших пищевую продукцию предприятия по доставке правильного питания, диагностирована кишечная инфекция", - сообщает пресс-служба. Ранее специалистами управления Роспотребнадзора по Калининградской области проведена проверка предприятия. Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий ее приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. Специалисты санэпидемслужбы сообщили, что к приготовлению продукции и ее доставке привлечены лица, не имеющие медицинских книжек и не проходившие медицинское обследование. Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора обратились к жителям Калининградской области, которые заказывали продукцию в предприятии общепита Musli39, с просьбой при появлении симптомов заболевания - резком повышении температуры, боли в области живота, диареи, тошноты, рвоты, - незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

https://ria.ru/20240527/yaytsa-1948794280.html

https://ria.ru/20240307/moloko-1931555121.html

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, калининградская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)