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В Воронеже выросло число отравившихся курсантов института МВД - РИА Новости, 14.05.2024
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17:24 13.05.2024 (обновлено: 00:01 14.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kursanty-1945668828.html
В Воронеже выросло число отравившихся курсантов института МВД
В Воронеже выросло число отравившихся курсантов института МВД - РИА Новости, 14.05.2024
В Воронеже выросло число отравившихся курсантов института МВД
Число курсантов Воронежского института МВД, у которых было диагностировано отравление, выросло до 23, из которых семь госпитализированы, 16 лечатся амбулаторно, РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-13T17:24
2024-05-14T00:01
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 мая — РИА Новости. Число курсантов Воронежского института МВД, у которых было диагностировано отравление, выросло до 23, из которых семь госпитализированы, 16 лечатся амбулаторно, сообщает прокуратура области. "С 9 по 11 мая 2024 года в Воронежском институте МВД России произошло отравление курсантов. В настоящее время семь курсантов образовательного учреждения находятся в инфекционной больнице, 16 — на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении. Прокуратурой организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в институте.Как ранее информировало правительство Воронежской области, в инфекционном отделении больницы с диагнозом "острая кишечная инфекция" находятся 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа. Состояние пациентов близко к удовлетворительному.
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происшествия, воронежская область, воронеж, россия
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Россия
В Воронеже выросло число отравившихся курсантов института МВД

В Воронеже число отравившихся курсантов института МВД выросло до 23

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 13 мая — РИА Новости. Число курсантов Воронежского института МВД, у которых было диагностировано отравление, выросло до 23, из которых семь госпитализированы, 16 лечатся амбулаторно, сообщает прокуратура области.
"С 9 по 11 мая 2024 года в Воронежском институте МВД России произошло отравление курсантов. В настоящее время семь курсантов образовательного учреждения находятся в инфекционной больнице, 16 — на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении.
Прокуратурой организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в институте.
Как ранее информировало правительство Воронежской области, в инфекционном отделении больницы с диагнозом "острая кишечная инфекция" находятся 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа. Состояние пациентов близко к удовлетворительному.
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