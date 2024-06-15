https://ria.ru/20240615/rospotrebnadzor-1953158287.html

Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве

Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве - РИА Новости, 15.06.2024

Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве

Роспотребнадзор приостановил оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" после... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:34

2024-06-15T19:34

2024-06-15T20:43

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" после случаев отравления в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. "Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию: "Салат лобио" — изготовитель ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" — изготовитель ООО "Гастропорт". Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования", — говорится в заявлении.Уже приобретенные продукты Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу.Ранее в субботу СМИ сообщили, что в столичные больницы попали десять человек, у всех выявили ботулизм. В свою очередь, департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных.

https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)