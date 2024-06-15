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Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве - РИА Новости, 15.06.2024
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19:34 15.06.2024 (обновлено: 20:43 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/rospotrebnadzor-1953158287.html
Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве
Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве - РИА Новости, 15.06.2024
Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве
Роспотребнадзор приостановил оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" после... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:34
2024-06-15T20:43
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" после случаев отравления в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. &quot;Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию: &quot;Салат лобио&quot; — изготовитель ООО &quot;Локалкитчен&quot; и &quot;Салат с тунцом, фасолью и яблоком&quot; — изготовитель ООО &quot;Гастропорт&quot;. Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования&quot;, — говорится в заявлении.Уже приобретенные продукты Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу.Ранее в субботу СМИ сообщили, что в столичные больницы попали десять человек, у всех выявили ботулизм. В свою очередь, департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных.
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве

Роспотребнадзор остановил продажу ряда продуктов после отравлений в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" после случаев отравления в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
«

"Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию: "Салат лобио" изготовитель ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовитель ООО "Гастропорт". Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования", — говорится в заявлении.

Уже приобретенные продукты Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу.
Ранее в субботу СМИ сообщили, что в столичные больницы попали десять человек, у всех выявили ботулизм. В свою очередь, департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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