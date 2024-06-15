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Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве
Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве - РИА Новости, 15.06.2024
Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве
Роспотребнадзор приостановил оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" после... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:34
2024-06-15T19:34
2024-06-15T20:43
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" после случаев отравления в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. "Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию: "Салат лобио" — изготовитель ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" — изготовитель ООО "Гастропорт". Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования", — говорится в заявлении.Уже приобретенные продукты Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу.Ранее в субботу СМИ сообщили, что в столичные больницы попали десять человек, у всех выявили ботулизм. В свою очередь, департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных.
https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор остановил оборот продукции, вызвавшей отравления в Москве
Роспотребнадзор остановил продажу ряда продуктов после отравлений в Москве