https://ria.ru/20240527/zhiznmart-1948632728.html

Владелец "Жизньмарт" уточнил подробности выдачи компенсации

Владелец "Жизньмарт" уточнил подробности выдачи компенсации - РИА Новости, 27.05.2024

Владелец "Жизньмарт" уточнил подробности выдачи компенсации

Владелец сети магазинов "Жизньмарт" Иван Зайченко в своем Telegram-канале призвал екатеринбуржцев не облизывать куриные яйца ради объявленной компанией... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:53

2024-05-27T13:53

2024-05-27T13:54

екатеринбург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Владелец сети магазинов "Жизньмарт" Иван Зайченко в своем Telegram-канале призвал екатеринбуржцев не облизывать куриные яйца ради объявленной компанией компенсации в 1 миллион рублей, уточнив, что деньги могут быть выплачены лишь тем 18 отравившимся, на кого ссылался Роспотребнадзор в начале проверки. Региональное управление Роспотребнадзора 22 мая информировало, что с 16 мая в ведомство поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией жителей Екатеринбурга, "которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". Исследования показали, что болезни вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами. Позже в ведомстве уточнили: в ряде проб, взятых в магазинах, обнаружили бактерии кишечной палочки. Расследование специалистов продолжается. В пресс-службе уральской сети "Жизньмарт" РИА Новости сообщили: факт того, что екатеринбуржцы массово отравились блюдами из их магазинов, еще не доказан, еда, которую ели гости, снята с продаж, а отгрузка продукции от производителей, попавших под сомнение, остановлена. В пресс-службе подчеркивали: если выяснится, что в массовых отравлениях обнаружится вина поставщика компании, то каждому пострадавшему положена компенсация в 1 миллион рублей. "Насколько я понимаю, по последней информации, Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в "Жизньмарте". Люди жалуются на всё: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей", – написал Зайченко. Он приложил скрин переписки с работником компании, который заявляет, что один из покупателей облизывает куриные яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить положенные деньги. "Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея... Обратите внимание, что мы собираемся выплатить компенсации тем, на кого ссылался Роспотребнадзор, начиная проверки. Это 18 человек, и эти списки мы возьмем в самом Роспотребнадзоре. Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно", – добавил Зайченко.

https://ria.ru/20240522/otravlenie-1947653961.html

https://ria.ru/20240515/shkola-1946245176.html

екатеринбург

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екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество