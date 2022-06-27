https://ria.ru/20220627/yachmen-1798471976.html

Чем опасен ячмень на глазу: признаки, причины появления и лечение

Ячмень на глазу у взрослых и детей: лечение, причины, стадии, признаки и симптомы

Чем опасен ячмень на глазу: признаки, причины появления и лечение

Ячмень - это острое гнойное инфекционное заболевание верхнего или нижнего века, которое может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого человека. О том, какие РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:51

2022-06-27T15:51

2022-06-27T15:51

общество

здоровье - общество

глаза

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ячмень - это острое гнойное инфекционное заболевание верхнего или нижнего века, которое может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого человека. О том, какие симптомы у ячменя глаза, как быстро вылечить заболевание, какие капли и мази используются, а также рекомендации врача-офтальмолога - в материале РИА Новости.ЯчменьЯчмень, или гордеолум - это заболевание глазного века, при котором возникает острое гнойное воспаление в волосяной луковице ресницы или в сальной железе. Возбудителем такого недуга чаще всего является золотистый стафилококк (90-95% случаев). Эти бактерии обычно присутствуют на коже и волосах человека, но при сильном иммунитете никак не проявляют себя. Однако их активное размножение может спровоцировать снижение иммунитета, патогенные микроорганизмы способны проникать в волосяные фолликулы, вызывать воспалительный процесс и нагноение. Реже причиной выступает клещ демодекс, обитающий в сальных железах и волосяных фолликулах, в частности, в области ресниц. Ячмень может развиться в любом возрасте - по статистике около 80% населения планеты хотя бы один раз жизни болели ячменем.“Ячмень начинается, как правило, остро, - рассказал РИА Новости Лариса Соловьева, врач-офтальмолог, заведующая филиалом Диагностического центра №5 с поликлиническим отделением ДЗМ. - Сначала припухает и начинает чесаться веко, потом формируется характерный гнойный стержень, потом идет вскрытие ячменя, гной вытекает и ячмень проходит”.ПричиныОбычно ячмень на глазу возникает по причине бактериальной инфекции.“К ячменю может привести, прежде всего, отсутствие гигиены. Например, почесали грязными руками глаза - попал стафилококк. Очень часто к заболеванию приводит неправильное ношение контактных линз, использование просроченной косметики, нечистых полотенец и т.д. Другие причины: снижение иммунитета, переохлаждение, перегрев, нарушение обменных процессов (сахарный диабет, эндокринные патологии), заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические воспалительные заболевания глаз”, - отметила офтальмолог.Также недуг могут спровоцировать такие факторы, как:В группу риска по вероятности появления ячменя входят:Симптомы и признакиПри ячмене глаз воспаляется, а пораженный участок становится болезненным. Спустя 2-3 дня после начала заболевания на веке возникает гнойная головка, в которой присутствуют погибшие клетки волосяной луковицы. При внутреннем ячмене воспаление не так заметно, но происходит уплотнение в области под веком. В тяжелых случаях помимо общих симптомов у больного могут развиться головная и мышечная боль, лихорадка, увеличение лимфатических узлов.К признакам болезни относятся:ВидыПо локализации поражения ячмень может быть внешним и внутренним.ВнешнийВнешний ячмень более распространен по статистике. При этом инфекционно-воспалительный процесс локализован на краю века, так как инфекция оседает в сальной железе Цейса или в ресничной луковице.ВнутреннийВнутренний ячмень по-другому называется мейбомит. Заболевание обусловлено проникновением патогенных микроорганизмов в проход мейбомиевых желез, находящихся с тыльной стороны края век.СтадииВыделяют четыре стадии заболевания, при которых происходит нагноение и последующий прорыв гноя, после чего поврежденный участок постепенно заживает.ИнфильтрацияНа стадии инфильтрации у больного отмечается появление первых характерных признаков нагноения: зуда, отечности, покраснения века в воспаленной области. Неприятные ощущения усиливаются в течение нескольких часов.НагноениеПри нагноении на поверхности образования заметка капсула с гнойным содержимым. Когда его слишком много, а также при механическом воздействии на глаз капсула может преждевременно прорваться.Прорыв гнояСпустя 1-2 дня после образования гнойной капсулы объем жидкости в ней возрастает, и она прорывается самостоятельно. Если же этого не происходит, то вскрывать пораженный участок должен хирург.ЗаживлениеНа этой стадии на месте язвы образуется корочка, под которой формируется тонкий слой восстановленной кожи. В это время важно не травмировать ее. Процесс заживления составляет от нескольких дней до нескольких недель.ОсложненияПри ячмене на глазу важно своевременно обратиться ко врачу, чтобы избежать следующих осложнений:“Самостоятельно ни в коем случае нельзя выдавливать ячмень, - подчеркнула Лариса Соловьева. - Если его выдавливать и не обращаться за помощью ко врачу, у человека могут возникнуть флегмона и абсцесс. В целом осложнения от ячменя встречаются не так часто, но бывают, особенно, если его вообще не лечат или выдавливают”.Мейбомиевая кистаЭто очаговое хроническое воспаление цейсовых или мейбомиевых желез, при котором развивается воспаление неинфекционной природы из-за застоя кожного жира. При этом на глазу формируется заметное уплотнение. По назначению офтальмолога могут быть назначены противовоспалительные и антибактериальные капли для глаз. Если терапия не помогает, прибегают к оперативному вмешательству и удаляют образование хирургическим путем.Пресептальная флегмонаПресептальная флегмона — это инфекционное заражение век и части кожи вокруг глаз, которое развивается вследствие попадания бактерий. Опасность состоит в том, что заболевание может привести к серьезным повреждениям внутренних структур глаза, а в некоторых случаях даже к летальному исходу. При этом основной располагающий фактор для развития пресептальной флегмоны - это слабый иммунитет.Флегмона глазницыФлегмона глазницы (орбитальный целлюлит) — это гнойное воспаление клетчатки глазницы. Чаще всего развивается при распространении острой инфекции в глазницу из соседних пазух, либо через кровь. При этом причиной могут стать стафилококк и пневмококк. Другие основания для развития болезни:ОсобенностиПричины возникновения ячменя у детей практически те же самые, что и у взрослых. При этом дети более подвержены заболеванию.У взрослыхУ взрослых людей болезнь прогрессирует медленнее, чем у детей, соответственно, и проходит она дольше.У детейКак отметила специалист, дети и подростки чаще сталкиваются с заболеванием, так как меньше соблюдают правила личной гигиены.“Например, довольно часто дети чешут глаза грязными руками. При этом у них ячмень протекает быстро, симптомы развиваются стремительно. Сначала ребенок жалуется на слезотечение, чувство инородного тела в глазу, проморгаться не может, потом у него краснеет веко, очень быстро формируется стержень, глаз заплывает. Редко, но бывает даже повышение температуры тела”, - отметила Лариса Соловьева.ДиагностикаПри подозрении на ячмень необходимо обратиться ко врачу-офтальмологу. Обычно для постановки диагноза хватает сбора общего анамнеза и осмотра на щелевой лампе. При этом важно понимать причину заболевания, так как ячмень может возникать из-за системных заболеваний, а не бактериальной инфекции. В таком случае потребуются консультации с профильными врачами - гастроэнтерологом, эндокринологом. Также доктор может назначить дополнительные исследования:“Ячмень может появиться разово, что обычно не связано с какими-то заболеваниями или проблемами в организме. Однако если болезнь возникает часто, имеет рецидивирующую форму, это может свидетельствовать о том, что идет стойкое снижение иммунитета и, соответственно, есть неполадки в организме. Также это повод обратиться ко врачу для того, чтобы обследоваться и найти причину рецидивов”, - подчеркнула офтальмолог.Лечение ячменяЧем быстрее диагностировать ячмень и начать лечение, тем скорее пройдет воспаление и неприятные ощущения.ЛекарстваПрепараты для лечения ячменя назначают в зависимости от этапа развития заболевания. Обычно используют мази и капли для глаз.Мази и каплиПо словам Ларисы Соловьевой, против ячменя применяют антибактериальные и противовоспалительные капли и мази.“Сейчас на фармацевтическом рынке много капель, которые сочетают в себе антибактериальные и противовоспалительные компоненты. В каждом случае доктор индивидуально подбирает лечение, так как может быть аллергическая реакция, какие-то препараты могли не подойти ранее и т.д. Иногда специалист назначает только противовоспалительные препараты, иногда - только антибактериальные. Все зависит от состояния пациента”, - отметила эксперт.Народные средстваПри возникновении симптомов ячменя необходимо обратиться к офтальмологу.“Самолечением заниматься не стоит, - предостерегла врач. - Если у ребенка припухло веко, и начинает созревать ячмень, нужно тут же обращаться ко врачу. Никакое самолечение, особенно случае с ребенком, недопустимо. Нельзя использовать народные методы, например, как у нас любят, прикладывать теплое и т.д. Вообще, это касается и взрослых, чем быстрее обратиться ко врачу, тем быстрее ячмень пройдет. Народные средства при лечении не помогут, но способны вызывать осложнения”.Как быстро избавиться от ячменяЧтобы быстро избавиться от ячменя, необходимо как можно скорее начать лечение, которое должен назначать только врач-офтальмолог. Обычно болезненные ощущения проходят через несколько дней.Заразен ли ячменьЯчмень - инфекционное заболевания, но у него нет высокой контагиозности, отметила Лариса Соловьева.“Нет такого, что подошел к больному человеку, поздоровался и заболел ячменем. Если соблюдать правила личной гигиены, то ячмень не опасен”, - добавила она.ПрофилактикаДля профилактики ячменя, как и других заболеваний, необходимо вести здоровый образ жизни, поддерживать физическую активность, сбалансировано питаться и т.д.“Необходимо соблюдать личную гигиену, особенно на нее должны обращать внимание люди, которые носят контактные линзы, - посоветовала врач-офтальмолог. - У них риск ячменя достаточно высокий. Также у косметики всегда нужно проверять срок годности и не пользоваться просроченной. Если риск ячменя связан с работой, то не следует пренебрегать очками для глаз. Поскольку заболевание часто возникает из-за переохлаждения или перегревания, их следует избегать. Если человек заболел инфекционными заболеваниями, ему нужно хорошо и полноценно вылечиться, так как недолеченная болезнь тоже может привести к развитию ячменя. Если есть какие-либо недуги, снижающие иммунитет, то их также необходимо своевременно лечить, принимать нужные лекарства, чтобы сильно не снижался иммунитет”.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/linzy-1768231723.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/glaza-1788152532.html

https://rsport.ria.ru/20220614/zrenie-1795283465.html

https://ria.ru/20220122/glaza-1768995560.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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