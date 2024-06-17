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За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек - РИА Новости, 17.06.2024
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12:57 17.06.2024 (обновлено: 23:50 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953395009.html
За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек
За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек - РИА Новости, 17.06.2024
За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек
За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:57
2024-06-17T23:50
москва
происшествия
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
заражение ботулизмом в москве
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Всего за медицинской помощью обратился 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления", — рассказала она.Заммэра Москвы уточнила, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии, тридцать из них в реанимации.&quot;Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятым в связи с этим мерам, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет&quot;, — подчеркнула Ракова.По ее словам, они проходят обследование в условиях специализированного стационара и находятся под постоянным наблюдением врачей.Депздрав Москвы и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию с ботулизмом. Надзорное ведомство приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенные товары не рекомендуют употреблять в пищу.Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим продуктом, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html
https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html
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москва, происшествия, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, заражение ботулизмом в москве
Москва, Происшествия, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роскачество, Заражение ботулизмом в Москве
За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек

Вице-мэр Москвы Ракова: 30 человек находятся в реанимации с ботулизмом

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего за медицинской помощью обратился 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления", — рассказала она.
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Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Заммэра Москвы уточнила, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии, тридцать из них в реанимации.
«

"Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятым в связи с этим мерам, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет", — подчеркнула Ракова.

По ее словам, они проходят обследование в условиях специализированного стационара и находятся под постоянным наблюдением врачей.
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Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим продуктом, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.
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