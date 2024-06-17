За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек
Вице-мэр Москвы Ракова: 30 человек находятся в реанимации с ботулизмом
© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего за медицинской помощью обратился 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления", — рассказала она.
Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Заммэра Москвы уточнила, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии, тридцать из них в реанимации.
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"Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятым в связи с этим мерам, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет", — подчеркнула Ракова.
По ее словам, они проходят обследование в условиях специализированного стационара и находятся под постоянным наблюдением врачей.
Депздрав Москвы и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию с ботулизмом. Надзорное ведомство приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенные товары не рекомендуют употреблять в пищу.
Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим продуктом, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.
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