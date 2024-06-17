https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953395009.html

За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек

За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек - РИА Новости, 17.06.2024

За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек

За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:57

2024-06-17T12:57

2024-06-17T23:50

москва

происшествия

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роскачество

заражение ботулизмом в москве

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Всего за медицинской помощью обратился 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления", — рассказала она.Заммэра Москвы уточнила, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии, тридцать из них в реанимации."Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятым в связи с этим мерам, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет", — подчеркнула Ракова.По ее словам, они проходят обследование в условиях специализированного стационара и находятся под постоянным наблюдением врачей.Депздрав Москвы и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию с ботулизмом. Надзорное ведомство приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенные товары не рекомендуют употреблять в пищу.Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим продуктом, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html

https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html

https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, заражение ботулизмом в москве