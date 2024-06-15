https://ria.ru/20240615/otravlenie-1953096563.html
Депздрав Москвы опроверг данные о массовом отравлении из-за ботулизма
Депздрав Москвы опроверг данные о массовом отравлении из-за ботулизма - РИА Новости, 15.06.2024
Депздрав Москвы опроверг данные о массовом отравлении из-за ботулизма
Информация о массовом отравлении в Москве, вызванном ботулизмом, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в столичном департаменте... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:16
2024-06-15T12:16
2024-06-15T15:10
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Информация о массовом отравлении в Москве, вызванном ботулизмом, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения. "Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. Все необходимое для окончательной диагностики и лечения этого заболевания имеется в наличии", — уточнили в ведомстве.Перед этим СМИ утверждали, что в столичные больницы попали десять человек, у всех выявили ботулизм. В департаменте отметили, что пациентам оказывают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий в специализированном стационаре. "Ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих ботулинические микроорганизмы", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, там добавили, что Управление Роспотребнадзора по Москве установило предполагаемый источник заражения, ведется эпидемиологическое расследование и предпринимаются все необходимые меры. Ситуация находится на контроле обоих ведомств.
https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Депздрав Москвы опроверг данные о массовом отравлении из-за ботулизма
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовом отравлении, вызванном ботулизмом