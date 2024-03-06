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Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005 — 2024 годах

Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005 — 2024 годах - РИА Новости, 06.03.2024

Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005 — 2024 годах

6 марта в Воронеже загорелась кровля двухэтажного частного пансионата для престарелых на площади 200 квадратных метров. Внутри находились 52 человека (49... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:55

2024-03-06T09:55

2024-03-06T10:22

справки

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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2024 6 марта в Воронеже загорелась кровля двухэтажного частного пансионата для престарелых на площади 200 квадратных метров. Внутри находились 52 человека (49 пациентов, три человека персонала). Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в кратчайшие сроки пожарным удалось вынести всех. Пострадавших нет. 2022 В ночь на 24 декабря в Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. В это время в приюте находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, остальные получили ожоги. Установлено, что легального статуса заведение не имело. 11 января на площади порядка 450 квадратных метров загорелась крыша дома престарелых в подмосковном Пушкино. В здании находились 48 человек, из которых 13 человек – персонал. Все люди были выведены в безопасное место. 8 января произошел пожар в доме престарелых "Золотой век" в Кузбассе. Его площадь составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Погибли четыре человека. 2021 Вечером 9 января загорелся дом, в котором находился частный пансионат для пожилых людей, и дворовые постройки в поселке Боровский в Тюменской области. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. 2020 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. 4 ноября в Красносельском районе Петербурга произошел пожар в частном доме престарелых на проспекте Красных Командиров. В результате ЧП две женщины 1928 и 1936 годов рождения и мужчина 1931 года рождения. Кроме того, были госпитализированы еще три человека. Как сообщили в городской больнице №26, они не пострадали при пожаре – у них нет ожогов, нет отравления угарным газом. Их госпитализировали по социальным показателям. 10 мая поздно вечером произошел пожар в частном доме престарелых в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" в Московской области. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, еще трое – от ожогов в медицинском учреждении. Одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью. 9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали. 2017 19 декабря утром в деревне Картмазово в Новой Москве возник пожар в частном пансионате для ветеранов войны. Возгорание произошло в цокольном помещении трехэтажного здания, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пожара пострадали 19 человек. 18 октября возник пожар в двухэтажном частном доме в Иркутске, который использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. В результате пожара пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы, позднее трое из них скончались от сопутствующих болезней. 15 сентября в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области произошел пожар. Погибли четыре пациента, еще четверо с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы. 28 августа днем возник пожар в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. В результате ЧП три человека погибли, одна женщина пострадала. 2016 5 июня два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном доме для престарелых в Березовском районе Пермского края. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек. 2011 9 октября около полуночи возник пожар в отделении временного проживания для престарелых и инвалидов, расположенном в селе Тихон Вохомского района Костромской области приблизительно в 500 километрах от Костромы. В здании находились 13 пенсионеров, сторож и санитарка. В огне погибли четыре человека. 2010 30 августа возник пожар в интернате для престарелых в Вышнем Волочке Тверской области, в результате которого погибли девять человек. Из здания были эвакуированы в общей сложности 480 человек. Причиной пожара стала попытка самосожжения одного из пациентов, который облил себя бензином и поджог в собственной комнате на третьем этаже семиэтажного здания интерната. В результате пенсионер погиб на месте, еще восемь лежачих больных умерли от отравления угарным газом. Одна пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. 2009 31 января произошел пожар в доме-интернате для престарелых в селе Подъельск в Республике Коми. Здание, где произошел пожар, представляло собой одноэтажный деревянный дом размерами в плане 40 на 28 метров. В результате пожара погибли 23 человека, трое были спасены. 2008 15 августа произошел пожар в доме-интернате для пожилых людей в городе Шебекино Белгородской области. Шесть человек погибли, семеро были ранены, еще один человек скончался в больнице. Из-за пожара из здания интерната были эвакуированы 95 человек. 2007 4 ноября вспыхнул пожар в доме престарелых в поселке Велье-Никольское в 30 километрах юго-западнее Тулы. На момент пожара в учреждении находились 279 пациентов и 12 человек медицинского персонала. Погибли 34 человека, восемь человек пострадали. В ночь на 21 июня в доме-интернате для пожилых людей в селе Екатерининское Тарского района Омской области вспыхнул пожар, десять человек погибли, семь получили различной тяжести травмы и ожоги. В ночь на 20 марта возник пожар в двухэтажном кирпичном здании дома престарелых в станице Камышеватская Ейского района Краснодарского края. Из-за удаленности от места ЧП пожарные добирались туда почти час. Когда они прибыли на место происшествия, но весь первый этаж здания уже был охвачен пламенем. В огне погибли 62 человека, 30 были госпитализированы, один пострадавший скончался в больнице. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. 2005 6 февраля в населенном пункте Лодейное поле Ленинградской области в доме престарелых и инвалидов возник пожар. От отравления угарным газом на месте скончались пять человек, еще один мужчина позднее умер в больнице. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)