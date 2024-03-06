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В Воронеже при пожаре в частном пансионате спасли 52 человека - РИА Новости, 06.03.2024
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07:50 06.03.2024 (обновлено: 11:53 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931362867.html
В Воронеже при пожаре в частном пансионате спасли 52 человека
В Воронеже при пожаре в частном пансионате спасли 52 человека - РИА Новости, 06.03.2024
В Воронеже при пожаре в частном пансионате спасли 52 человека
Сотрудники МЧС спасли 52 человека при пожаре в частном пансионате для престарелых в Воронеже, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:50
2024-03-06T11:53
происшествия
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 52 человека при пожаре в частном пансионате для престарелых в Воронеже, сообщили в пресс-службе МЧС России."Сегодня утром поступило сообщение о пожаре в частном пансионате для престарелых на улице Художника Лихачева в Коминтерновском районе города Воронежа. По прибытии первых пожарных подразделений горела кровля двухэтажного пансионата на площади 200 квадратных метров. Внутри находились 52 человека (49 пациентов, три человека персонала). В кратчайшие сроки пожарным удалось вынести всех. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.Губернатор региона Александр Гусев отметил профессионализм российских спасателей и пожелал им здоровья."В Коминтерновском районе Воронежа загорелся частный пансионат. Причины установят специалисты. Но главное, что наши спасатели в очередной раз проявили свой высокий профессиональный уровень. Борьба с огнем продолжается. Сил и здоровья ребятам из ГУ МЧС по Воронежской области", — написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240306/gospitalikhzatsiya-1931359925.html
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происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже при пожаре в частном пансионате спасли 52 человека

МЧС: при пожаре в частном пансионате в Воронеже спасли 52 человека

© Фото : МЧС Воронежской областиПожар в частном пансионате для престарелых в Коминтерновском районе города Воронежа. 6 марта 2024
Пожар в частном пансионате для престарелых в Коминтерновском районе города Воронежа. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : МЧС Воронежской области
Пожар в частном пансионате для престарелых в Коминтерновском районе города Воронежа. 6 марта 2024
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 52 человека при пожаре в частном пансионате для престарелых в Воронеже, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сегодня утром поступило сообщение о пожаре в частном пансионате для престарелых на улице Художника Лихачева в Коминтерновском районе города Воронежа. По прибытии первых пожарных подразделений горела кровля двухэтажного пансионата на площади 200 квадратных метров. Внутри находились 52 человека (49 пациентов, три человека персонала). В кратчайшие сроки пожарным удалось вынести всех. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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Губернатор региона Александр Гусев отметил профессионализм российских спасателей и пожелал им здоровья.
"В Коминтерновском районе Воронежа загорелся частный пансионат. Причины установят специалисты. Но главное, что наши спасатели в очередной раз проявили свой высокий профессиональный уровень. Борьба с огнем продолжается. Сил и здоровья ребятам из ГУ МЧС по Воронежской области", — написал он в Telegram-канале.
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