https://ria.ru/20210802/prigovor-1743979559.html

Хозяину дома престарелых, где погибли 12 человек, вынесли приговор

Хозяину дома престарелых, где погибли 12 человек, вынесли приговор - РИА Новости, 02.08.2021

Хозяину дома престарелых, где погибли 12 человек, вынесли приговор

Суд приговорил к 6 годам и 5 месяцам колонии общего режима организатора дома престарелых в Красногорске, где в 2020 году из-за пожара погибли 12 постояльцев,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:48

2021-08-02T12:48

2021-08-02T14:20

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

москва

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам и 5 месяцам колонии общего режима организатора дома престарелых в Красногорске, где в 2020 году из-за пожара погибли 12 постояльцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Пожар в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел поздно вечером 10 мая 2020 года. От отравления угарным газом на месте скончались 9 человек, еще трое - от ожогов в медицинском учреждении. Одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью."Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Москвы Дмитрия Новикова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)… Суд приговорил Новикова к наказанию в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.Как было установлено в суде, в марте 2019 года Новиков арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Он разместил в интернете рекламу, нанял персонал; сделал в доме перепланировку, установил дополнительные источники освещения и розетки. При этом им не были соблюдены меры пожарной безопасности, в том числе не установлены системы оповещения и не проверены отделочные материалы в помещениях.По март 2020 года он заселил в дом 29 пожилых людей.Как рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, по уголовному делу было проведено порядка 50 допросов, несколько обысков, 17 судебно-медицинских, 2 пожарно-технических и 2 почерковедческих экспертизы."В ходе допросов предприниматель полностью признал свою вину, а также в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20210714/bashkiriya-1741248269.html

https://ria.ru/20210224/kharkov-1598779981.html

https://ria.ru/20210602/golod-1735202860.html

московская область (подмосковье)

красногорск

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, москва, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий