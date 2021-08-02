12:48 02.08.2021 (обновлено: 14:20 02.08.2021)
Хозяину дома престарелых, где погибли 12 человек, вынесли приговор
Хозяину дома престарелых, где при пожаре погибли 12 человек, дали шесть лет и пять месяцев колонии
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам и 5 месяцам колонии общего режима организатора дома престарелых в Красногорске, где в 2020 году из-за пожара погибли 12 постояльцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел поздно вечером 10 мая 2020 года. От отравления угарным газом на месте скончались 9 человек, еще трое - от ожогов в медицинском учреждении. Одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.
"Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Москвы Дмитрия Новикова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)… Суд приговорил Новикова к наказанию в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Как было установлено в суде, в марте 2019 года Новиков арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Он разместил в интернете рекламу, нанял персонал; сделал в доме перепланировку, установил дополнительные источники освещения и розетки. При этом им не были соблюдены меры пожарной безопасности, в том числе не установлены системы оповещения и не проверены отделочные материалы в помещениях.
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По март 2020 года он заселил в дом 29 пожилых людей.
Как рассказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, по уголовному делу было проведено порядка 50 допросов, несколько обысков, 17 судебно-медицинских, 2 пожарно-технических и 2 почерковедческих экспертизы.
"В ходе допросов предприниматель полностью признал свою вину, а также в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны", - добавила Врадий.