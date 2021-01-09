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Соседка рассказала о задержанной владелице пансионата под Тюменью
Соседка рассказала о задержанной владелице пансионата под Тюменью
Хозяйка частного дома престарелых в Тюменской области, при пожаре в котором погибли семь человек, ухаживала за пенсионерами вместе с супругом, но после его... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T21:10
2021-01-09T21:10
россия
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Хозяйка частного дома престарелых в Тюменской области, при пожаре в котором погибли семь человек, ухаживала за пенсионерами вместе с супругом, но после его смерти продолжила бизнес в одиночку, сообщила РИА Новости жительница соседнего дома Нина Камшилина.По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата задержана.По словам жительницы соседнего от сгоревшего дома, хозяйство принадлежало супругам Ольге и Михаилу, в своем доме они на частной основе содержали пожилых людей. В декабре глава семейства скончался и делом продолжила в одиночку заниматься женщина.Она уточнила, что после пожара хозяйка дома вместе с двумя постояльцами смогли спастись. Также Камшилина добавила, что в результате пожара пострадали не только постройки на территории владелицы пансионата, но и соседние строения.Ранее глава поселка Боровский Светлана Сычева сообщала РИА Новости, что пожар произошел в частном доме на улице Трактовая, 61а, который зарегистрирован лишь на одного человека, информацией о работе частного дома престарелых она не обладала.
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россия, тюменская область, происшествия

Соседка рассказала о задержанной владелице пансионата под Тюменью

21:10 09.01.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской областиТушение пожара в частном доме по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района
Тушение пожара в частном доме по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Хозяйка частного дома престарелых в Тюменской области, при пожаре в котором погибли семь человек, ухаживала за пенсионерами вместе с супругом, но после его смерти продолжила бизнес в одиночку, сообщила РИА Новости жительница соседнего дома Нина Камшилина.
По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата задержана.
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской областиТушение пожара в частном доме по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района
Тушение пожара в частном доме по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской области
Тушение пожара в частном доме по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района
По словам жительницы соседнего от сгоревшего дома, хозяйство принадлежало супругам Ольге и Михаилу, в своем доме они на частной основе содержали пожилых людей. В декабре глава семейства скончался и делом продолжила в одиночку заниматься женщина.

"Это было вроде дома временного проживания частного характера. Достаточное время принимали пенсионеров", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что после пожара хозяйка дома вместе с двумя постояльцами смогли спастись. Также Камшилина добавила, что в результате пожара пострадали не только постройки на территории владелицы пансионата, но и соседние строения.
Ранее глава поселка Боровский Светлана Сычева сообщала РИА Новости, что пожар произошел в частном доме на улице Трактовая, 61а, который зарегистрирован лишь на одного человека, информацией о работе частного дома престарелых она не обладала.
 
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