https://ria.ru/20210109/pansionat-1592424678.html

Соседка рассказала о задержанной владелице пансионата под Тюменью

Соседка рассказала о задержанной владелице пансионата под Тюменью

Хозяйка частного дома престарелых в Тюменской области, при пожаре в котором погибли семь человек, ухаживала за пенсионерами вместе с супругом, но после его... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T21:10

2021-01-09T21:10

2021-01-09T21:10

россия

тюменская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592419237_0:275:2000:1400_1920x0_80_0_0_a9aaf6c54df509a8c84c63785b6aa08b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Хозяйка частного дома престарелых в Тюменской области, при пожаре в котором погибли семь человек, ухаживала за пенсионерами вместе с супругом, но после его смерти продолжила бизнес в одиночку, сообщила РИА Новости жительница соседнего дома Нина Камшилина.По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата задержана.По словам жительницы соседнего от сгоревшего дома, хозяйство принадлежало супругам Ольге и Михаилу, в своем доме они на частной основе содержали пожилых людей. В декабре глава семейства скончался и делом продолжила в одиночку заниматься женщина.Она уточнила, что после пожара хозяйка дома вместе с двумя постояльцами смогли спастись. Также Камшилина добавила, что в результате пожара пострадали не только постройки на территории владелицы пансионата, но и соседние строения.Ранее глава поселка Боровский Светлана Сычева сообщала РИА Новости, что пожар произошел в частном доме на улице Трактовая, 61а, который зарегистрирован лишь на одного человека, информацией о работе частного дома престарелых она не обладала.

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тюменская область, происшествия