Прокуратура начала проверку после пожара в иркутском доме престарелых

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Прокуратура Куйбышевского района в Иркутске ведет проверку по факту пожара в местном доме престарелых и инвалидов, во время которого пострадало 14 человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.

В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали, по данным минздрава, 14 человек, девять из них госпитализированы. В региональном СУСК сообщили о 13 пострадавших, шесть из которых потом были отпущены домой. По данному факту начата доследственная проверка. В ГУМЧС сообщили, что организация не входит в реестр поставщиков социальных услуг. В правительстве области сообщили, что дом престарелых действовал незаконно.

По словам заместителя начальника ГУМЧС России по Иркутский области Виктора Пашкова, сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров.

"Прокуратура Куйбышевского района города Иркутска организовала проведение проверки в связи с возгоранием в доме престарелых, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации СК РФ, дом престарелых был организован "Фондом паллиативной помощи имени Святой Милицы". Следствие проверяет законность размещения пенсионеров в данном здании. Кроме того, проверку по факту произошедшего проводят органы дознания государственного пожарного надзора региона.