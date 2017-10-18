В Иркутске в доме инвалидов вспыхнул пожар, есть пострадавшие

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В двухэтажном частном доме в Иркутске вспыхнул пожар, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, этот дом использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов.

"В результате пожара в доме 2 на улице Курортная пострадали 12 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего удалось спасти 19 человек. Сейчас пожар потушен. Обстоятельства ЧП выясняются, проводятся следственные действия.

Позднее в Следственном комитете по Иркутской области сообщили, что госпитализировали тринадцать пострадавших. После пожара сотрудники СК начали доследственную проверку, чтобы установить, законно ли пожилые люди находились в этом заведении.

Заместитель начальника ГУМЧС по области Виктор Пашков рассказал, что сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили причину пожара: при использовании сушильной машины произошло короткое замыкание. Огонь охватил десять квадратных метров.

"Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия "скорой" проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь", — добавил Пашков.

По его словам, дом престарелых и инвалидов не значится в реестре поставщиков соцуслуг.