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Из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино вывели 48 человек

Из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино вывели 48 человек - РИА Новости, 11.01.2022

Из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино вывели 48 человек

Все 48 человек, находившихся в загоревшемся доме престарелых в подмосковном Пушкино, выведены из горящего здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:52

2022-01-11T17:52

2022-01-11T19:24

происшествия

пушкино

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все 48 человек, находившихся в загоревшемся доме престарелых в подмосковном Пушкино, выведены из горящего здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, в здании находились 48 человек, из которых 13 - персонал. Все выведены в безопасное место", - сказал собеседник агентства.

пушкино

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино. В МЧС сообщили РИА Новости, что все 48 человек выведены из здания. 2022-01-11T17:52 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пушкино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео