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Из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино вывели 48 человек
Из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино вывели 48 человек - РИА Новости, 11.01.2022
Из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино вывели 48 человек
Все 48 человек, находившихся в загоревшемся доме престарелых в подмосковном Пушкино, выведены из горящего здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:52
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происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все 48 человек, находившихся в загоревшемся доме престарелых в подмосковном Пушкино, выведены из горящего здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, в здании находились 48 человек, из которых 13 - персонал. Все выведены в безопасное место", - сказал собеседник агентства.
пушкино
московская область (подмосковье)
россия
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7 495 645-6601
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Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино
Кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино. В МЧС сообщили РИА Новости, что все 48 человек выведены из здания.
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происшествия, пушкино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
Из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино вывели 48 человек
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все 48 человек, находившихся в загоревшемся доме престарелых в подмосковном Пушкино, выведены из горящего здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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17:52 11.01.2022 (обновлено: 19:24 11.01.2022)
 
Из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино вывели 48 человек

МЧС: все 48 человек выведены из загоревшегося дома престарелых в подмосковном Пушкино

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Все 48 человек, находившихся в загоревшемся доме престарелых в подмосковном Пушкино, выведены из горящего здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, в здании находились 48 человек, из которых 13 - персонал. Все выведены в безопасное место", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияПушкиноМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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