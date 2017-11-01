В Иркутске выписали из больницы всех пострадавших в ЧП в доме престарелых

ИРКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Последнего пациента, госпитализированного после пожара в иркутском доме престарелых, выписали из больницы домой, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Татьяна Шкурская.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек, в госпитализации из них нуждались девять. Трое пострадавших скончались в больнице от сопутствующих заболеваний, один пациент был направлен в хоспис, остальных забрали родственники.

"В среду из больницы был выписан последний пострадавший на пожаре. Пациента забрали домой родственники", — сказала Шкурская.

СУСК РФ по Иркутской области по факту пожара и смерти трех пострадавших завело несколько уголовных дел. Организатор пансионата для престарелых задержан.