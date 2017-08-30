Владелицу красноярского дома престарелых, где произошел пожар, арестовали

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Суд в Красноярске отправил на два месяца под домашний арест владелицу красноярского пансионата для престарелых, где в понедельник в огне погибли три постояльца, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по краю Ольга Шаманская.

Пожар в частном пансионате "Жемчужина" начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Трое погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оно передано в центральный аппарат СК.

"Только что суд Железнодорожного района по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Следствие ходатайствовало об аресте в связи с тем, что обвиняемая имела реальную возможность оказывать давление на свидетелей и потерпевших с целью изменить дачу показаний в ее пользу, могла уничтожить возможные улики по уголовному делу", — сказала Шаманская.

Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.