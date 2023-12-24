https://ria.ru/20231224/partiya-1917784184.html

Партия "Новые люди"

Партия "Новые люди" - РИА Новости, 24.12.2023

Партия "Новые люди"

Политическая партия "Новые люди" создана в России 1 марта 2020 года. На состоявшемся в этот день учредительном съезде партии приняли участие 120 делегатов из... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:41

2023-12-24T17:41

2023-12-24T17:41

справки

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владислав даванков

партия "новые люди"

партия роста

госдума рф

ирэна лукиянова

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Политическая партия "Новые люди" создана в России 1 марта 2020 года. На состоявшемся в этот день учредительном съезде партии приняли участие 120 делегатов из большинства регионов России. Они сформировали главный руководящий орган партии – центральный совет из пяти человек, который возглавила глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. Основателем партии является Алексей Нечаев – основатель и президент научно-производственной компании Faberlic. Согласно программе партии, ее цель – сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями. 1 марта 2020 года был принят устав партии, а 24 марта того же года она была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Партия имеет свою эмблему, которая представляет собой текст ПАРТИЯ НОВЫЕ ЛЮДИ, написанный заглавными буквами в три строки. При изображении эмблемы на темном фоне надпись исполняется буквами белого цвета. Партия строится по территориальному признаку. В ее структуру входят региональные отделения, созданные в 72 субъектах РФ. Руководящими органами партии являются съезд, центральный совет, председатель. Высший руководящий орган партии – съезд, который созывается центральным советом партии не реже одного раза в пять лет. На нем сроком на пять лет избираются председатель партии и центральный совет. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии в период между съездами является центральный совет. Руководство деятельностью центрального совета осуществляет председатель партии. Председатель партии "Новые люди" – Алексей Нечаев, избран 8 августа 2020 года на втором съезде партии. Заместитель председателя партии – предприниматель Александр Даванков. 1 июня 2020 года партия "Новые люди" была внесена Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах. В 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам – в Новосибирской. Рязанской, Костромской и Калужской областях. В результате в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" была допущена к участию в выборах депутатов Госдумы в 2021 году без сбора подписей избирателей. По итогам выборов партия набрала 5,32% голосов избирателей, получив 13 мест в Государственной думе. Позже к ним присоединились артист Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов. Таким образом, у фракции стало 15 депутатов. 12 октября 2021 года Владислав Даванков от партии "Новые люди" был избран заместителем председателя Госдумы. 27 июня 2023 года глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза с Партией роста для оптимизации организационных усилий и исключения борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках в ходе предстоящих предвыборных кампаний в 19 региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания. 14 сентября 2023 года стало известно, что в ходе единого дня голосования, прошедшего 10 сентября, партия Новые люди" прошла в заксобрания девяти регионов – Бурятии, Башкирии, ДНР, Иркутской, Кемеровской, Архангельской и Ярославской областей, Калмыкии и Якутии. 24 декабря 2023 года в Москве в многофункциональном кластере "Ломоносов" в ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Условное название новой партии - "Новые Люди. Рост". В этот же день единым кандидатом на президентских выборах был выдвинут Владислав Даванков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, партия "новые люди", партия роста, госдума рф, ирэна лукиянова