https://ria.ru/20231224/partiya-1917784184.html
Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди" - РИА Новости, 24.12.2023
Партия "Новые люди"
Политическая партия "Новые люди" создана в России 1 марта 2020 года. На состоявшемся в этот день учредительном съезде партии приняли участие 120 делегатов из... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:41
2023-12-24T17:41
2023-12-24T17:41
справки
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владислав даванков
партия "новые люди"
партия роста
госдума рф
ирэна лукиянова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739826684_0:0:3324:1869_1920x0_80_0_0_13aea15c24ae5c3b6e705342711aa52e.jpg
Политическая партия "Новые люди" создана в России 1 марта 2020 года. На состоявшемся в этот день учредительном съезде партии приняли участие 120 делегатов из большинства регионов России. Они сформировали главный руководящий орган партии – центральный совет из пяти человек, который возглавила глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. Основателем партии является Алексей Нечаев – основатель и президент научно-производственной компании Faberlic. Согласно программе партии, ее цель – сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями. 1 марта 2020 года был принят устав партии, а 24 марта того же года она была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Партия имеет свою эмблему, которая представляет собой текст ПАРТИЯ НОВЫЕ ЛЮДИ, написанный заглавными буквами в три строки. При изображении эмблемы на темном фоне надпись исполняется буквами белого цвета. Партия строится по территориальному признаку. В ее структуру входят региональные отделения, созданные в 72 субъектах РФ. Руководящими органами партии являются съезд, центральный совет, председатель. Высший руководящий орган партии – съезд, который созывается центральным советом партии не реже одного раза в пять лет. На нем сроком на пять лет избираются председатель партии и центральный совет. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии в период между съездами является центральный совет. Руководство деятельностью центрального совета осуществляет председатель партии. Председатель партии "Новые люди" – Алексей Нечаев, избран 8 августа 2020 года на втором съезде партии. Заместитель председателя партии – предприниматель Александр Даванков. 1 июня 2020 года партия "Новые люди" была внесена Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах. В 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам – в Новосибирской. Рязанской, Костромской и Калужской областях. В результате в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" была допущена к участию в выборах депутатов Госдумы в 2021 году без сбора подписей избирателей. По итогам выборов партия набрала 5,32% голосов избирателей, получив 13 мест в Государственной думе. Позже к ним присоединились артист Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов. Таким образом, у фракции стало 15 депутатов. 12 октября 2021 года Владислав Даванков от партии "Новые люди" был избран заместителем председателя Госдумы. 27 июня 2023 года глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза с Партией роста для оптимизации организационных усилий и исключения борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках в ходе предстоящих предвыборных кампаний в 19 региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания. 14 сентября 2023 года стало известно, что в ходе единого дня голосования, прошедшего 10 сентября, партия Новые люди" прошла в заксобрания девяти регионов – Бурятии, Башкирии, ДНР, Иркутской, Кемеровской, Архангельской и Ярославской областей, Калмыкии и Якутии. 24 декабря 2023 года в Москве в многофункциональном кластере "Ломоносов" в ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Условное название новой партии - "Новые Люди. Рост". В этот же день единым кандидатом на президентских выборах был выдвинут Владислав Даванков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, партия "новые люди", партия роста, госдума рф, ирэна лукиянова
Справки, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владислав Даванков, Партия "Новые люди", Партия Роста, Госдума РФ, Ирэна Лукиянова
Политическая партия "Новые люди" создана в России 1 марта 2020 года. На состоявшемся в этот день учредительном съезде партии приняли участие 120 делегатов из большинства регионов России. Они сформировали главный руководящий орган партии – центральный совет из пяти человек, который возглавила
глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. Основателем партии является
Алексей Нечаев – основатель и президент научно-производственной компании Faberlic.
Согласно программе партии, ее цель – сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями.
1 марта 2020 года был принят устав
партии, а 24 марта того же года она была внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц.
Партия имеет свою эмблему, которая представляет собой текст ПАРТИЯ НОВЫЕ ЛЮДИ, написанный заглавными буквами в три строки. При изображении эмблемы на темном фоне надпись исполняется буквами белого цвета.
Партия строится по территориальному признаку. В ее структуру входят региональные отделения, созданные в 72 субъектах РФ.
Руководящими органами партии являются съезд, центральный совет, председатель.
Высший руководящий орган партии – съезд, который созывается центральным советом партии не реже одного раза в пять лет. На нем сроком на пять лет избираются председатель партии и центральный совет. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии в период между съездами является центральный совет. Руководство деятельностью центрального совета осуществляет председатель партии.
Председатель партии "Новые люди" – Алексей Нечаев, избран
8 августа 2020 года на втором съезде партии.
Заместитель председателя партии – предприниматель Александр Даванков.
1 июня 2020 года партия "Новые люди" была внесена
Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах.
В 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла
в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам – в Новосибирской. Рязанской, Костромской и Калужской областях. В результате в соответствии со статьей 44 Федерального закона
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" была допущена
к участию в выборах депутатов Госдумы в 2021 году без сбора подписей избирателей. По итогам выборов партия набрала
5,32% голосов избирателей, получив
13 мест в Государственной думе. Позже к ним присоединились артист Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов. Таким образом, у фракции стало
15 депутатов.
12 октября 2021 года Владислав Даванков от партии "Новые люди" был избран
заместителем председателя Госдумы.
27 июня 2023 года глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил
о создании политического союза с Партией роста для оптимизации организационных усилий
и исключения борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках в ходе предстоящих предвыборных кампаний в 19 региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания.
14 сентября 2023 года стало известно
, что в ходе единого дня голосования, прошедшего 10 сентября, партия Новые люди" прошла в заксобрания девяти регионов – Бурятии, Башкирии, ДНР, Иркутской, Кемеровской, Архангельской и Ярославской областей, Калмыкии и Якутии.
24 декабря 2023 года в Москве в многофункциональном кластере "Ломоносов" в ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали
соглашение о слиянии политических объединений. Условное название
новой партии - "Новые Люди. Рост".
В этот же день единым кандидатом на президентских выборах был выдвинут
Владислав Даванков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников