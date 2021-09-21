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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751073362.html
ЦИК озвучил результаты выборов в Госдуму
ЦИК озвучил результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
ЦИК озвучил результаты выборов в Госдуму
После обработки ста процентов протоколов партия "Единая Россия" одержала победу по партийным спискам на выборах в Государственную думу с результатом 49,82... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T08:01
2021-09-21T08:01
выборы в государственную думу
политика
республика адыгея
москва
владислав резник
анатолий вассерман
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. После обработки ста процентов протоколов партия "Единая Россия" одержала победу по партийным спискам на выборах в Государственную думу с результатом 49,82 процента голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).Второе место заняла Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), набрав 18,93 процента голосов. Тройку лидеров замкнула Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с результатом 7,55 процента голосов.Также в пятерке лидеров оказалась партия "Справедливая Россия — за правду", за которую отдали 7,46 процента голосов, и "Новые люди" — 5,32 процента голосов.Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.Одномандатные округаВ нижнюю палату парламента по одномандатным округам в проходят представители семи политических движений.Кандидаты от "Единой России" одержали победу в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму. У КПРФ, по итогам обработки протоколов, девять кандидатов-лидеров, у "Справедливой России — За правду" — восемь кандидатов-лидеров, у ЛДПР — два кандидата-лидера.Помимо этого, по одному кандидату-лидеру имеют политические движения "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста. Речь идет о Алексее Журавлеве, Рифате Шайхутдинове и Оксане Дмитриевой соответственно.В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Из них трое в Москве (Анатолий Вассерман, Олег Леонов, Дмитрий Певцов), а также по одному в Республике Адыгея (Владислав Резник) и Республике Крым (Леонид Бабашов).Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750859635.html
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политика, республика адыгея, москва, владислав резник, анатолий вассерман, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, рифат шайхутдинов, россия
08:01 21.09.2021
 
ЦИК озвучил результаты выборов в Госдуму

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму по партийным спискам с 49,82% голосов

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. После обработки ста процентов протоколов партия "Единая Россия" одержала победу по партийным спискам на выборах в Государственную думу с результатом 49,82 процента голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Второе место заняла Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), набрав 18,93 процента голосов. Тройку лидеров замкнула Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с результатом 7,55 процента голосов.
Также в пятерке лидеров оказалась партия "Справедливая Россия — за правду", за которую отдали 7,46 процента голосов, и "Новые люди" — 5,32 процента голосов.
Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 22:43Выборы в Государственную думу
Турчак поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Одномандатные округа

В нижнюю палату парламента по одномандатным округам в проходят представители семи политических движений.
Кандидаты от "Единой России" одержали победу в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму. У КПРФ, по итогам обработки протоколов, девять кандидатов-лидеров, у "Справедливой России — За правду" — восемь кандидатов-лидеров, у ЛДПР — два кандидата-лидера.
Помимо этого, по одному кандидату-лидеру имеют политические движения "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста. Речь идет о Алексее Журавлеве, Рифате Шайхутдинове и Оксане Дмитриевой соответственно.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 08:00Выборы в Государственную думу
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В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Из них трое в Москве (Анатолий Вассерман, Олег Леонов, Дмитрий Певцов), а также по одному в Республике Адыгея (Владислав Резник) и Республике Крым (Леонид Бабашов).
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика АдыгеяМоскваВладислав РезникАнатолий ВассерманЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРРифат ШайхутдиновРоссия
 
 
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