https://ria.ru/20210921/vybory-1751073362.html

ЦИК озвучил результаты выборов в Госдуму

ЦИК озвучил результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

ЦИК озвучил результаты выборов в Госдуму

После обработки ста процентов протоколов партия "Единая Россия" одержала победу по партийным спискам на выборах в Государственную думу с результатом 49,82... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:01

2021-09-21T08:01

2021-09-21T08:01

выборы в государственную думу

политика

республика адыгея

москва

владислав резник

анатолий вассерман

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. После обработки ста процентов протоколов партия "Единая Россия" одержала победу по партийным спискам на выборах в Государственную думу с результатом 49,82 процента голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).Второе место заняла Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), набрав 18,93 процента голосов. Тройку лидеров замкнула Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с результатом 7,55 процента голосов.Также в пятерке лидеров оказалась партия "Справедливая Россия — за правду", за которую отдали 7,46 процента голосов, и "Новые люди" — 5,32 процента голосов.Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.Одномандатные округаВ нижнюю палату парламента по одномандатным округам в проходят представители семи политических движений.Кандидаты от "Единой России" одержали победу в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму. У КПРФ, по итогам обработки протоколов, девять кандидатов-лидеров, у "Справедливой России — За правду" — восемь кандидатов-лидеров, у ЛДПР — два кандидата-лидера.Помимо этого, по одному кандидату-лидеру имеют политические движения "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста. Речь идет о Алексее Журавлеве, Рифате Шайхутдинове и Оксане Дмитриевой соответственно.В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Из них трое в Москве (Анатолий Вассерман, Олег Леонов, Дмитрий Певцов), а также по одному в Республике Адыгея (Владислав Резник) и Республике Крым (Леонид Бабашов).Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750859635.html

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политика, республика адыгея, москва, владислав резник, анатолий вассерман, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, рифат шайхутдинов, россия