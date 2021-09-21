ЦИК озвучил результаты выборов в Госдуму
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму по партийным спискам с 49,82% голосов
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. После обработки ста процентов протоколов партия "Единая Россия" одержала победу по партийным спискам на выборах в Государственную думу с результатом 49,82 процента голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Второе место заняла Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), набрав 18,93 процента голосов. Тройку лидеров замкнула Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с результатом 7,55 процента голосов.
Также в пятерке лидеров оказалась партия "Справедливая Россия — за правду", за которую отдали 7,46 процента голосов, и "Новые люди" — 5,32 процента голосов.
Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.
Одномандатные округа
В нижнюю палату парламента по одномандатным округам в проходят представители семи политических движений.
Кандидаты от "Единой России" одержали победу в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму. У КПРФ, по итогам обработки протоколов, девять кандидатов-лидеров, у "Справедливой России — За правду" — восемь кандидатов-лидеров, у ЛДПР — два кандидата-лидера.
Помимо этого, по одному кандидату-лидеру имеют политические движения "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста. Речь идет о Алексее Журавлеве, Рифате Шайхутдинове и Оксане Дмитриевой соответственно.
В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Из них трое в Москве (Анатолий Вассерман, Олег Леонов, Дмитрий Певцов), а также по одному в Республике Адыгея (Владислав Резник) и Республике Крым (Леонид Бабашов).
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.
18 июня, 14:29ИнфографикаВыборы в Государственную думу — 2021