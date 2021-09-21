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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/mandaty-1751190589.html
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму
В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:11
2021-09-21T19:15
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
единая россия
кпрф
лдпр
цик рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.Это произойдет следующим образом:Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%)Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
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политика, госдума рф, единая россия, кпрф, лдпр, цик рф, выборы в государственную думу, россия, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
18:11 21.09.2021 (обновлено: 19:15 21.09.2021)
 
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму

ЦИК: "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.
Это произойдет следующим образом:
  • "Единая Россия" получит 324 мандата (126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам);
  • КПРФ — 57 (48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам);
  • "Справедливая Россия — за правду" — 27 (19 и восемь соответственно);
  • ЛДПР — 21 депутат (19 и два);
  • "Новые люди" — 13 (все — по федеральным спискам);
  • по одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы прошли по одномандатным округам;
  • пять кресел достались самовыдвиженцам.
Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%)
Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 17:24Выборы в Государственную думу
ЦИК заявил об информационных атаках на выборы в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЕдиная РоссияКПРФЛДПРЦИК РФВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Новые люди"Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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