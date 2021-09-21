https://ria.ru/20210921/mandaty-1751190589.html

ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму

ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму

В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:11

2021-09-21T18:11

2021-09-21T19:15

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.Это произойдет следующим образом:Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%)Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.

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2021

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