18:11 21.09.2021 (обновлено: 19:15 21.09.2021)
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму
ЦИК: "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57
© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.
Это произойдет следующим образом:
- —"Единая Россия" получит 324 мандата (126 по федеральному списку и 198 по одномандатным округам);
- —КПРФ — 57 (48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам);
- —"Справедливая Россия — за правду" — 27 (19 и восемь соответственно);
- —ЛДПР — 21 депутат (19 и два);
- —"Новые люди" — 13 (все — по федеральным спискам);
- —по одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы прошли по одномандатным округам;
- —пять кресел достались самовыдвиженцам.
Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%)
Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.