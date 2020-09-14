https://ria.ru/20200914/politika-1577210073.html
Партия "Новые люди" планирует пойти на выборы в Госдуму
Партия "Новые люди" планирует пойти на выборы в Госдуму в 2021 году после успеха в региональной кампании, заявил глава партии Алексей Нечаев. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:54
2020-09-14T13:54
2020-09-14T14:15
единый день голосования — 2020
партия "новые люди"
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_partiya-novye-lyudi" target="_blank">Партия "Новые люди"</a> планирует пойти на выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году после успеха в региональной кампании, заявил глава партии Алексей Нечаев."(В выборах) в Госдуму будем участвовать", - сказал Нечаев журналистам.По его словам, партия прошла во все областные заксобрания, где она принимала участие в выборах."Это Новосибирская область, Рязанская область, Костромская и Калужская. Очень интересны проценты, которые мы получили: в Рязани это 5,7%, наш список набрал в Новосибирской области 7%, в Костромской - 7,5%, в Калужской области больше 8%", - отметил он.
https://ria.ru/20200808/1575524766.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577207047.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия "новые люди", госдума рф, политика