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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/politika-1577210073.html
Партия "Новые люди" планирует пойти на выборы в Госдуму
Партия "Новые люди" планирует пойти на выборы в Госдуму в 2021 году после успеха в региональной кампании, заявил глава партии Алексей Нечаев. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:54
2020-09-14T14:15
единый день голосования — 2020
партия "новые люди"
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_partiya-novye-lyudi" target="_blank">Партия "Новые люди"</a> планирует пойти на выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году после успеха в региональной кампании, заявил глава партии Алексей Нечаев."(В выборах) в Госдуму будем участвовать", - сказал Нечаев журналистам.По его словам, партия прошла во все областные заксобрания, где она принимала участие в выборах."Это Новосибирская область, Рязанская область, Костромская и Калужская. Очень интересны проценты, которые мы получили: в Рязани это 5,7%, наш список набрал в Новосибирской области 7%, в Костромской - 7,5%, в Калужской области больше 8%", - отметил он.
https://ria.ru/20200808/1575524766.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577207047.html
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партия "новые люди", госдума рф, политика

Партия "Новые люди" планирует пойти на выборы в Госдуму

13:54 14.09.2020 (обновлено: 14:15 14.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Новые люди" проходит на площадке Цифровое деловое пространство
Съезд партии Новые люди проходит на площадке Цифровое деловое пространство - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Съезд партии "Новые люди" проходит на площадке Цифровое деловое пространство. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" планирует пойти на выборы в Госдуму в 2021 году после успеха в региональной кампании, заявил глава партии Алексей Нечаев.
"(В выборах) в Госдуму будем участвовать", - сказал Нечаев журналистам.
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии Новые люди на площадке Цифровое деловое пространство - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 13:06
Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
По его словам, партия прошла во все областные заксобрания, где она принимала участие в выборах.
"Это Новосибирская область, Рязанская область, Костромская и Калужская. Очень интересны проценты, которые мы получили: в Рязани это 5,7%, наш список набрал в Новосибирской области 7%, в Костромской - 7,5%, в Калужской области больше 8%", - отметил он.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 12:59Единый день голосования — 2020
Памфилова: из четырех новых партий три преодолели барьер в 5% на выборах
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Единый день голосования — 2020Партия "Новые люди"Госдума РФПолитика
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