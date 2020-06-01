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Партия "Новые люди" получила право участвовать в выборах
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РИА Новости

Партия "Новые люди" получила право участвовать в выборах

15:46 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинПрезидент компании Faberlic Алексей Нечаев
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Минюст РФ внес партию "Новые люди", основателем которой является владелец Faberlic Алексей Нечаев, в список партий, которые могут участвовать в выборах, сообщает партийная пресс-служба.
"Партия "Новые люди" внесена Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах. По состоянию на 1 июня у нас зарегистрированы 53 региональных отделения", — сообщил РИА Новости юрист партии Александр Вержбицкий.
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Отмечается, что Нечаев поблагодарил сторонников партии за поддержку и призвал их участвовать в выдвижении кандидатур на региональных выборах.
По его словам, партии нужны кандидаты, которые готовы вести за собой людей и уже являются лидерами, пусть даже в небольших локальных сообществах.
Партия "Новые люди" была учреждена на съезде в Москве 1 марта 2020 года. Свидетельство о регистрации в Минюсте получено в конце марта, добавила пресс-служба.
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FaberlicПартия "Новые люди"МоскваПолитика
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