Партия "Новые люди" получила право участвовать в выборах

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Минюст РФ внес партию "Новые люди", основателем которой является владелец Faberlic Алексей Нечаев, в список партий, которые могут участвовать в выборах, сообщает партийная пресс-служба.
"Партия "Новые люди" внесена Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах. По состоянию на 1 июня у нас зарегистрированы 53 региональных отделения", — сообщил РИА Новости юрист партии Александр Вержбицкий.
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Отмечается, что Нечаев поблагодарил сторонников партии за поддержку и призвал их участвовать в выдвижении кандидатур на региональных выборах.
По его словам, партии нужны кандидаты, которые готовы вести за собой людей и уже являются лидерами, пусть даже в небольших локальных сообществах.
Партия "Новые люди" была учреждена на съезде в Москве 1 марта 2020 года. Свидетельство о регистрации в Минюсте получено в конце марта, добавила пресс-служба.
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