https://ria.ru/20230627/novye_lyudi-1880673998.html
"Новые люди" и Партия роста создадут политический союз
"Новые люди" и Партия роста создадут политический союз - РИА Новости, 27.06.2023
"Новые люди" и Партия роста создадут политический союз
Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза с Партией роста. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:08
2023-06-27T12:08
2023-06-27T15:40
партия роста
политика
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия "новые люди"
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза с Партией роста."Сегодня прошли заседания центрального совета партии "Новые люди" и федерального политсовета Партии роста. Наши центральные органы приняли решение о создании политического союза", — сказал политик на пресс-конференции.Он отметил, что у объединения не будет какого-то особого названия, так как в этом сейчас нет необходимости."Ядерным" электоратом двух партий Нечаев назвал предпринимателей и молодежь. По его словам, несмотря на разные точки зрения в некоторых вопросах, "Новые люди" и Партия роста — "одного поля ягоды" и собрали людей "одной системы мышления".В то же время партии пока не решили, будут ли выставлять общего кандидата на выборах президента в 2024 году, но поддержат того, кто "будет нести предпринимательскую повестку", указал Нечаев.
https://ria.ru/20230301/novye_lyudi-1855038057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия роста, политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"
Партия Роста, Политика, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия "Новые люди"
"Новые люди" и Партия роста создадут политический союз
Лидер "Новых людей" Нечаев объявил о создании политического союза с Партией роста
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза с Партией роста.
"Сегодня прошли заседания центрального совета партии "Новые люди" и федерального политсовета Партии роста. Наши центральные органы приняли решение о создании политического союза", — сказал политик на пресс-конференции.
Он отметил, что у объединения не будет какого-то особого названия, так как в этом сейчас нет необходимости.
"Ядерным" электоратом двух партий Нечаев назвал предпринимателей и молодежь. По его словам, несмотря на разные точки зрения в некоторых вопросах, "Новые люди" и Партия роста — "одного поля ягоды" и собрали людей "одной системы мышления".
В то же время партии пока не решили, будут ли выставлять общего кандидата на выборах президента в 2024 году, но поддержат того, кто "будет нести предпринимательскую повестку", указал Нечаев.
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