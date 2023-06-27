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Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами - РИА Новости, 27.06.2023
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11:57 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/usiliya-1880671763.html
Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами
Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами - РИА Новости, 27.06.2023
Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами
Партия "Новые люди" и Партия Роста заявили об объединении усилий в ходе предстоящей предвыборной кампании, сообщил источник РИА Новости в Партии Роста. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:57
2023-06-27T11:57
политика
партия роста
партия "новые люди"
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Партия "Новые люди" и Партия Роста заявили об объединении усилий в ходе предстоящей предвыборной кампании, сообщил источник РИА Новости в Партии Роста."Партия Роста и партия "Новые люди" заявляют об объединении усилий в ходе предстоящих выборных кампаний... Это не юридическое слияние, а союз прогрессивных партий. Речь идет об оптимизации организационных усилий и об исключении борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках. Девятнадцать региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания – везде мы сделаем так, чтобы не ослаблять позиции друг друга", - говорится в сообщении источника.Отмечается, что объединение необходимо, "чтобы усилить позиции прогрессивных сил"."Над страной повисла реальная угроза смуты, которая может привести к очень тяжелым последствиям. Здравомыслящие и самостоятельные люди должны объединиться, чтобы это предотвратить", - отметил собеседник агентства.
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политика, партия роста, партия "новые люди"
Политика, Партия Роста, Партия "Новые люди"
Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами

"Новые люди" и Партия роста объединят усилия на предстоящей предвыборной кампании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Партия "Новые люди" и Партия Роста заявили об объединении усилий в ходе предстоящей предвыборной кампании, сообщил источник РИА Новости в Партии Роста.
"Партия Роста и партия "Новые люди" заявляют об объединении усилий в ходе предстоящих выборных кампаний... Это не юридическое слияние, а союз прогрессивных партий. Речь идет об оптимизации организационных усилий и об исключении борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках. Девятнадцать региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания – везде мы сделаем так, чтобы не ослаблять позиции друг друга", - говорится в сообщении источника.
Отмечается, что объединение необходимо, "чтобы усилить позиции прогрессивных сил".
"Над страной повисла реальная угроза смуты, которая может привести к очень тяжелым последствиям. Здравомыслящие и самостоятельные люди должны объединиться, чтобы это предотвратить", - отметил собеседник агентства.
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