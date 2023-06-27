https://ria.ru/20230627/usiliya-1880671763.html

Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами

Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами - РИА Новости, 27.06.2023

Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами

Партия "Новые люди" и Партия Роста заявили об объединении усилий в ходе предстоящей предвыборной кампании, сообщил источник РИА Новости в Партии Роста. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:57

2023-06-27T11:57

2023-06-27T11:57

политика

партия роста

партия "новые люди"

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Партия "Новые люди" и Партия Роста заявили об объединении усилий в ходе предстоящей предвыборной кампании, сообщил источник РИА Новости в Партии Роста."Партия Роста и партия "Новые люди" заявляют об объединении усилий в ходе предстоящих выборных кампаний... Это не юридическое слияние, а союз прогрессивных партий. Речь идет об оптимизации организационных усилий и об исключении борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках. Девятнадцать региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания – везде мы сделаем так, чтобы не ослаблять позиции друг друга", - говорится в сообщении источника.Отмечается, что объединение необходимо, "чтобы усилить позиции прогрессивных сил"."Над страной повисла реальная угроза смуты, которая может привести к очень тяжелым последствиям. Здравомыслящие и самостоятельные люди должны объединиться, чтобы это предотвратить", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230519/moskva-1872926682.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, партия роста, партия "новые люди"