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Новый состав региональных парламентов - РИА Новости, 14.09.2023
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11:55 14.09.2023 (обновлено: 13:58 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/vybory-1896178952.html
Новый состав региональных парламентов
Новый состав региональных парламентов - РИА Новости, 14.09.2023
Новый состав региональных парламентов
Двадцать региональных парламентов избраны 10 сентября в ходе единого дня голосования. На этих выборах уверенную победу одержала "Единая Россия" — она получила... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:55
2023-09-14T13:58
инфографика
россия
политика
единый день голосования в россии — 2023
выборы
единая россия
кпрф
лдпр
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Двадцать региональных парламентов избраны 10 сентября в ходе единого дня голосования. На этих выборах уверенную победу одержала "Единая Россия" — она получила большую часть депутатских мандатов. За ней с огромным отрывом идут КПРФ и ЛДПР. В заксобрания также прошли партии "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые", "Партия пенсионеров", и несколько самовыдвиженцев. Подробнее о распределении мест в обновленных палатах — в инфографике Ria.ru.
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россия, политика, единый день голосования в россии — 2023, выборы, единая россия, кпрф, лдпр, партия "справедливая россия - за правду", партия "новые люди", коммунисты россии, инфографика, регионы
Инфографика, Россия, Политика, Единый день голосования в России — 2023, Выборы, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Партия "Справедливая Россия - за правду", Партия "Новые люди", Коммунисты России, Регионы
Инфографика

Новый состав региональных парламентов

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Двадцать региональных парламентов избраны 10 сентября в ходе единого дня голосования. На этих выборах уверенную победу одержала "Единая Россия" — она получила большую часть депутатских мандатов. За ней с огромным отрывом идут КПРФ и ЛДПР. В заксобрания также прошли партии "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые", "Партия пенсионеров", и несколько самовыдвиженцев. Подробнее о распределении мест в обновленных палатах — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023ВыборыЕдиная РоссияКПРФЛДПРПартия "Справедливая Россия - за правду"Партия "Новые люди"Коммунисты РоссииРегионы
 
 
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