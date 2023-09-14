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Новый состав региональных парламентов
Новый состав региональных парламентов - РИА Новости, 14.09.2023
Новый состав региональных парламентов
Двадцать региональных парламентов избраны 10 сентября в ходе единого дня голосования. На этих выборах уверенную победу одержала "Единая Россия" — она получила... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:55
2023-09-14T11:55
2023-09-14T13:58
инфографика
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политика
единый день голосования в россии — 2023
выборы
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Двадцать региональных парламентов избраны 10 сентября в ходе единого дня голосования. На этих выборах уверенную победу одержала "Единая Россия" — она получила большую часть депутатских мандатов. За ней с огромным отрывом идут КПРФ и ЛДПР. В заксобрания также прошли партии "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые", "Партия пенсионеров", и несколько самовыдвиженцев. Подробнее о распределении мест в обновленных палатах — в инфографике Ria.ru.
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