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Новый состав региональных парламентов

Новый состав региональных парламентов - РИА Новости, 14.09.2023

Новый состав региональных парламентов

Двадцать региональных парламентов избраны 10 сентября в ходе единого дня голосования. На этих выборах уверенную победу одержала "Единая Россия" — она получила... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:55

2023-09-14T11:55

2023-09-14T13:58

инфографика

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политика

единый день голосования в россии — 2023

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лдпр

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Двадцать региональных парламентов избраны 10 сентября в ходе единого дня голосования. На этих выборах уверенную победу одержала "Единая Россия" — она получила большую часть депутатских мандатов. За ней с огромным отрывом идут КПРФ и ЛДПР. В заксобрания также прошли партии "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые", "Партия пенсионеров", и несколько самовыдвиженцев. Подробнее о распределении мест в обновленных палатах — в инфографике Ria.ru.

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