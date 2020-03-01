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В России создали партию "Новые люди"
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РИА Новости

В России создали партию "Новые люди"

15:24 01.03.2020 (обновлено: 15:45 01.03.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Александр Натрускин
Вид Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Партия "Новые люди" создана в России, ее председателем стала глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, сообщила пресс-служба партии.
"Сегодня мы учредили партию "Новые люди". Заложена основа для создания большой политической организации, которая даст возможность быть представленными миллионам людей, взглядам которых не подходит сейчас ни одна из действующих партий", - цитирует пресс-служба Лукиянову.
По ее словам, теперь партия будет решать вопросы, связанные с юридически корректной регистрацией партии и ее региональных отделений. "Именно из-за необходимости спокойно пройти все непростые правовые процедуры мы сделали сегодняшний съезд скорее организационным, чем политическим", - пояснила она.
В учредительном съезде партии приняли участие 120 делегатов из большинства регионов России, они сформировали главный руководящий орган партии - центральный совет из пяти человек, который возглавила Лукиянова. Кроме этого, на съезде было принято решение о создании 55 региональных отделений партии - от Петербурга до Камчатки.
Программу партии делегаты съезда приняли единогласно, говорится в сообщении. Основной целью обозначена смена приоритетов государства с заботы о чиновниках на службу всем гражданам.
"Наша цель - сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями", - говорится в программе.
Как уточнили в пресс-службе, в мероприятии в качестве гостей принял участие владелец компании "Фаберлик" Алексей Нечаев, который обратился к участникам съезда с приветственным словом.
Сергей Шнуров
22 февраля, 06:26
Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию
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Ирэна ЛукияноваРоссияПолитика
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