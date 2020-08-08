Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575524766.html
Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
Новым председателем партии "Новые люди" избран ее основатель, президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:44
партия "новые люди"
ирэна лукиянова
россия
андрей нечаев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156381/51/1563815121_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_24f059be61b36da932bc0d197c8a3aac.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156381/51/1563815121_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_24f059be61b36da932bc0d197c8a3aac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156381/51/1563815121_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_b70375680b029bcaf80220a128c8ed0d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156381/51/1563815121_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_41d7c7d6a672d5924b1fdee22d9c25b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
партия "новые люди", ирэна лукиянова, россия, андрей нечаев, политика

Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"

13:06 08.08.2020 (обновлено: 13:44 08.08.2020)
1049
© РИА Новости / Александр НатрускинПрезидент компании Faberlic Алексей Нечаев
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новым председателем партии "Новые люди" избран ее основатель, президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, передает корреспондент РИА Новости.
Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года, первым председателем была Ирэна Лукиянова. Нечаева выбрали по итогам голосования на втором съезде партии, который проходит в субботу в Москве.
Компания Faberlic была учреждена в 1997 году, производит косметику, одежду, обувь и аксессуары.
"Мы создали (партийную) организацию очень быстро и очень стремительно... У нас сегодня уже больше 11 тысяч сторонников в регионах... Дальше наши планы – вот, выиграть выборы в тех регионах, в которых мы участвуем, выиграть одномандатниками, списками, где нас уже пропустили и еще пропустят. И следующим шагом, конечно, через год у нас выборы в Госдуму. И это все огромная работа, очень интересная, очень непростая, с большим количеством препятствий и очень амбициозная", - сказал Нечаев журналистам.
Также на съезде был избран новый состав центрального совета партии, в который вошли 10 человек. Помимо Нечаева это глава исполкома партии Александр Даванков, основатель движения "Школа – наше дело", главный редактор издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик, писатель Роман Злотников, председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, блогер Рамис Япаров, организатор конкурса "Мой первый бизнес" Дарья Карасева, руководитель благотворительного фонда "Капитаны" Александр Дёмин, предприниматель Антон Ткачёв и основатель образовательного проекта "Школа новой политики" Анна Трофименко.
Отделения партии работают в 55 регионах страны.
2630129
Обсудить 1
Партия "Новые люди"Ирэна ЛукияноваРоссияАндрей НечаевПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
Мороженое в кокосе
В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
Предвыборный плакат на улице Минска
Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
Камнепад в Дагестане
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Виталий Милонов
Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Кадр из фильма Джон Уик 3
Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
Видеообращение ВРИО губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во время посещения Чегдомына
"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Кэтсбург 2017 в Москве
Названы самые популярные у россиян породы кошек
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
Архимандрит Герман (Чесноков)
Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Последствия взрыва в Бейруте
Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния