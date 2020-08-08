Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"

"Мы создали (партийную) организацию очень быстро и очень стремительно... У нас сегодня уже больше 11 тысяч сторонников в регионах... Дальше наши планы – вот, выиграть выборы в тех регионах, в которых мы участвуем, выиграть одномандатниками, списками, где нас уже пропустили и еще пропустят. И следующим шагом, конечно, через год у нас выборы в Госдуму. И это все огромная работа, очень интересная, очень непростая, с большим количеством препятствий и очень амбициозная", - сказал Нечаев журналистам.