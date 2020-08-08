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Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
Новым председателем партии "Новые люди" избран ее основатель, президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:06
2020-08-08T13:44
партия "новые люди"
ирэна лукиянова
россия
андрей нечаев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия "новые люди", ирэна лукиянова, россия, андрей нечаев, политика
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новым председателем партии "Новые люди" избран ее основатель, президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, передает корреспондент РИА Новости.
Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года, первым председателем была Ирэна Лукиянова
. Нечаева
выбрали по итогам голосования на втором съезде партии, который проходит в субботу в Москве
.
Компания Faberlic была учреждена в 1997 году, производит косметику, одежду, обувь и аксессуары.
"Мы создали (партийную) организацию очень быстро и очень стремительно... У нас сегодня уже больше 11 тысяч сторонников в регионах... Дальше наши планы – вот, выиграть выборы в тех регионах, в которых мы участвуем, выиграть одномандатниками, списками, где нас уже пропустили и еще пропустят. И следующим шагом, конечно, через год у нас выборы в Госдуму. И это все огромная работа, очень интересная, очень непростая, с большим количеством препятствий и очень амбициозная", - сказал Нечаев журналистам.
Также на съезде был избран новый состав центрального совета партии, в который вошли 10 человек. Помимо Нечаева это глава исполкома партии Александр Даванков, основатель движения "Школа – наше дело", главный редактор издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик, писатель Роман Злотников, председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, блогер Рамис Япаров, организатор конкурса "Мой первый бизнес" Дарья Карасева, руководитель благотворительного фонда "Капитаны" Александр Дёмин, предприниматель Антон Ткачёв и основатель образовательного проекта "Школа новой политики" Анна Трофименко.
Отделения партии работают в 55 регионах страны.