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Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения - РИА Новости, 24.12.2023
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15:56 24.12.2023 (обновлено: 16:13 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/novyelyudirost-1917771644.html
Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения
Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения - РИА Новости, 24.12.2023
Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения
Партия роста и "Новые люди" согласились с необходимостью будущего слияния партий под условным названием "Новые Люди. Рост", рассказали в пресс-службе Партии... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:56
2023-12-24T16:13
политика
партия роста
партия "новые люди"
выборы президента россии — 2024
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Партия роста и "Новые люди" согласились с необходимостью будущего слияния партий под условным названием "Новые Люди. Рост", рассказали в пресс-службе Партии роста."Члены политсовета согласились с необходимостью будущего слияния двух партий под условным названием "Новые Люди. Рост", - сообщили в пресс-службе.
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политика, партия роста, партия "новые люди", россия
Политика, Партия Роста, Партия "Новые люди", Выборы президента России — 2024, Россия
Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения

Партия роста и "Новые люди" получат новое название "Новые люди. Рост"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Партия роста и "Новые люди" согласились с необходимостью будущего слияния партий под условным названием "Новые Люди. Рост", рассказали в пресс-службе Партии роста.
«
"Члены политсовета согласились с необходимостью будущего слияния двух партий под условным названием "Новые Люди. Рост", - сообщили в пресс-службе.
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков на предвыборном съезде партии в Москве. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Партия "Новые люди" выдвинула Даванкова кандидатом на выборах президента
15:14
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаПартия РостаПартия "Новые люди"Россия
 
 
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