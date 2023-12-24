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Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения
Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения - РИА Новости, 24.12.2023
Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения
Партия роста и "Новые люди" согласились с необходимостью будущего слияния партий под условным названием "Новые Люди. Рост", рассказали в пресс-службе Партии... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:56
2023-12-24T15:56
2023-12-24T16:13
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Партия роста и "Новые люди" согласились с необходимостью будущего слияния партий под условным названием "Новые Люди. Рост", рассказали в пресс-службе Партии роста."Члены политсовета согласились с необходимостью будущего слияния двух партий под условным названием "Новые Люди. Рост", - сообщили в пресс-службе.
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политика, партия роста, партия "новые люди", россия
Политика, Партия Роста, Партия "Новые люди", Выборы президента России — 2024, Россия
Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения
Партия роста и "Новые люди" получат новое название "Новые люди. Рост"