https://ria.ru/20231224/novyelyudirost-1917771644.html

Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения

Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения - РИА Новости, 24.12.2023

Партия роста и "Новые люди" согласовали новое название объединения

Партия роста и "Новые люди" согласились с необходимостью будущего слияния партий под условным названием "Новые Люди. Рост", рассказали в пресс-службе Партии... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T15:56

2023-12-24T15:56

2023-12-24T16:13

политика

партия роста

партия "новые люди"

выборы президента россии — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917769134_0:96:3041:1807_1920x0_80_0_0_6a3bbae495cde4fb52b21a6e3d20370d.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Партия роста и "Новые люди" согласились с необходимостью будущего слияния партий под условным названием "Новые Люди. Рост", рассказали в пресс-службе Партии роста."Члены политсовета согласились с необходимостью будущего слияния двух партий под условным названием "Новые Люди. Рост", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231224/davankov-1917766918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, партия роста, партия "новые люди", россия