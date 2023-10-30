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Случаи пожаров и взрывов на АЗС в России в 2021-2023 годах - РИА Новости, 30.10.2023
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11:25 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/azs-1906112967.html
Случаи пожаров и взрывов на АЗС в России в 2021-2023 годах
Случаи пожаров и взрывов на АЗС в России в 2021-2023 годах - РИА Новости, 30.10.2023
Случаи пожаров и взрывов на АЗС в России в 2021-2023 годах
30 октября на АЗС в подмосковных Химках недалеко от аэропорта Шереметьево произошло возгорание устройства для хранения газа и двух автомобилей. Причиной пожара... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:25
2023-10-30T11:25
справки
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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202330 октября на АЗС в подмосковных Химках недалеко от аэропорта Шереметьево произошло возгорание устройства для хранения газа и двух автомобилей. Причиной пожара стала разгерметизация емкости с пропаном. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты. Пострадали три человека. 14 августа в Дагестане на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах. В результате пожара на автозаправке погибли 37 человек, более ста пострадали. 6 июля в Москве на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта произошло возгорание одной из колонок на автозаправочной станции. Площадь пожара достигла трех квадратных метров. Прибывшим пожарным удалось сбить открытое пламя и локализовать пожар. Тушение осложнял тот факт, что горящая колонка находится рядом с резервуаром с топливом. Информации о пострадавших не поступало.5 июня в Томске на АЗС при обслуживании бензиновой цистерны произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали четверо работников АЗС, трех из них госпитализировали.202214 декабря стало известно, что в пермском Краснокамске на территории АЗС загорелся пустой резервуар. Пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. 9 июля в райцентре Кузоватово Ульяновской области в результате возгорания автомобиля-газовоза на площади 100 квадратных метров сгорела АЗС. В результате происшествия пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии. 202128 сентября в Махачкале (Дагестан) произошел пожар на АЗС. Как сообщило ГУМЧС России по Дагестану, произошло факельное горение от арматуры трубы, подводящей к газовой цистерне, которое распространилось на складское помещение. В результате пожара пострадали три человека.31 июля в Самаре на автозаправке произошла разгерметизация газового баллона во время перекачки топлива. В результате ЧП произошел пожар на площади 50 квадратных метров и обрушилось помещение операторской. Пострадал оператор заправки.14 июня в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. В 21.48 мск пожар был полностью потушен, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров. https://ria.ru/20210615/okna-1737026949.htmlПо данным СК РФ, в результате происшествия пострадал 51 человек. 17 апреля бензовоз с прицепом загорелся в подмосковном Пушкино на территории АЗС. Горел сливной резервный резервуар. Пострадавших не было. 15 апреля на АЗС в поселке Лебяжье в Барнауле загорелись емкости с топливом. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в работе задействованы более 80 человек, порядка 25 единиц техники. При возгорании пострадал один мужчина. 16 февраля пожар возник на автозаправке в поселке Мосрентген в Новой Москве. В МЧС сообщили, что из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров и перекинулся на бытовку. Сведений о пострадавших нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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7 495 645-6601
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353
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справки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Справки, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Случаи пожаров и взрывов на АЗС в России в 2021-2023 годах

© РИА Новости / Зиявутдин ГаджиахмедовПоследствия взрыва на АЗС возле Махачкалы
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы
Читать ria.ru в

2023

30 октября на АЗС в подмосковных Химках недалеко от аэропорта Шереметьево произошло возгорание устройства для хранения газа и двух автомобилей. Причиной пожара стала разгерметизация емкости с пропаном. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты. Пострадали три человека.
14 августа в Дагестане на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах. В результате пожара на автозаправке погибли 37 человек, более ста пострадали.
6 июля в Москве на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта произошло возгорание одной из колонок на автозаправочной станции. Площадь пожара достигла трех квадратных метров. Прибывшим пожарным удалось сбить открытое пламя и локализовать пожар. Тушение осложнял тот факт, что горящая колонка находится рядом с резервуаром с топливом. Информации о пострадавших не поступало.
5 июня в Томске на АЗС при обслуживании бензиновой цистерны произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали четверо работников АЗС, трех из них госпитализировали.

2022

14 декабря стало известно, что в пермском Краснокамске на территории АЗС загорелся пустой резервуар. Пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.
9 июля в райцентре Кузоватово Ульяновской области в результате возгорания автомобиля-газовоза на площади 100 квадратных метров сгорела АЗС. В результате происшествия пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии.

2021

28 сентября в Махачкале (Дагестан) произошел пожар на АЗС. Как сообщило ГУМЧС России по Дагестану, произошло факельное горение от арматуры трубы, подводящей к газовой цистерне, которое распространилось на складское помещение. В результате пожара пострадали три человека.
31 июля в Самаре на автозаправке произошла разгерметизация газового баллона во время перекачки топлива. В результате ЧП произошел пожар на площади 50 квадратных метров и обрушилось помещение операторской. Пострадал оператор заправки.
14 июня в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. В 21.48 мск пожар был полностью потушен, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров. https://ria.ru/20210615/okna-1737026949.htmlПо данным СК РФ, в результате происшествия пострадал 51 человек.
17 апреля бензовоз с прицепом загорелся в подмосковном Пушкино на территории АЗС. Горел сливной резервный резервуар. Пострадавших не было.
15 апреля на АЗС в поселке Лебяжье в Барнауле загорелись емкости с топливом. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в работе задействованы более 80 человек, порядка 25 единиц техники. При возгорании пострадал один мужчина.
16 февраля пожар возник на автозаправке в поселке Мосрентген в Новой Москве. В МЧС сообщили, что из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров и перекинулся на бытовку. Сведений о пострадавших нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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