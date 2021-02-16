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В Новой Москве из-за пожара произошла разгерметизация резервуаров на АЗС
В Новой Москве из-за пожара произошла разгерметизация резервуаров на АЗС
На автозаправке в поселке Мосрентген из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим, сообщили в МЧС. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:15
2021-02-16T12:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосрентген
происшествия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На автозаправке в поселке Мосрентген из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим, сообщили в МЧС.Информация о возгорании на улице Адмирала Корнилова, дом 62 поступило спасателям в 11:17.Огонь распространился на 50 квадратных метров и перекинулся на бытовки, в дальнейшем он мог перейти на расположенные по соседству здания. "В целях безопасности людей вывели на безопасное расстояние", — сказано в релизе. Сведений о пострадавших нет.Позже возгорание бытовок ликвидировали, сейчас пожарные охлаждают емкости с пропаном.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
Тушение пожара на газовой заправке в Мосрентгене
При пожаре на газовой заправке в Мосрентгене есть угроза перехода огня на соседние здания, людей отвели на безопасную дистанцию, сообщили РИА Новости в МЧС
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген, происшествия

В Новой Москве из-за пожара произошла разгерметизация резервуаров на АЗС

12:15 16.02.2021 (обновлено: 12:53 16.02.2021)
 
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На автозаправке в поселке Мосрентген из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим, сообщили в МЧС.
Информация о возгорании на улице Адмирала Корнилова, дом 62 поступило спасателям в 11:17.
Огонь распространился на 50 квадратных метров и перекинулся на бытовки, в дальнейшем он мог перейти на расположенные по соседству здания. "В целях безопасности людей вывели на безопасное расстояние", — сказано в релизе. Сведений о пострадавших нет.
Позже возгорание бытовок ликвидировали, сейчас пожарные охлаждают емкости с пропаном.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МосрентгенПроисшествия
 
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