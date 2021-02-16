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В Новой Москве из-за пожара произошла разгерметизация резервуаров на АЗС

В Новой Москве из-за пожара произошла разгерметизация резервуаров на АЗС

На автозаправке в поселке Мосрентген из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим, сообщили в МЧС. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:15

2021-02-16T12:15

2021-02-16T12:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосрентген

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На автозаправке в поселке Мосрентген из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим, сообщили в МЧС.Информация о возгорании на улице Адмирала Корнилова, дом 62 поступило спасателям в 11:17.Огонь распространился на 50 квадратных метров и перекинулся на бытовки, в дальнейшем он мог перейти на расположенные по соседству здания. "В целях безопасности людей вывели на безопасное расстояние", — сказано в релизе. Сведений о пострадавших нет.Позже возгорание бытовок ликвидировали, сейчас пожарные охлаждают емкости с пропаном.

мосрентген

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2021

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Тушение пожара на газовой заправке в Мосрентгене При пожаре на газовой заправке в Мосрентгене есть угроза перехода огня на соседние здания, людей отвели на безопасную дистанцию, сообщили РИА Новости в МЧС 2021-02-16T12:15 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген, происшествия