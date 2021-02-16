https://ria.ru/20210216/pozhar-1597661929.html
В Новой Москве из-за пожара произошла разгерметизация резервуаров на АЗС
В Новой Москве из-за пожара произошла разгерметизация резервуаров на АЗС
На автозаправке в поселке Мосрентген из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим, сообщили в МЧС. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:15
2021-02-16T12:15
2021-02-16T12:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосрентген
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597665959_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f60a87f884fc337a88adc6c56bba1225.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На автозаправке в поселке Мосрентген из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим, сообщили в МЧС.Информация о возгорании на улице Адмирала Корнилова, дом 62 поступило спасателям в 11:17.Огонь распространился на 50 квадратных метров и перекинулся на бытовки, в дальнейшем он мог перейти на расположенные по соседству здания. "В целях безопасности людей вывели на безопасное расстояние", — сказано в релизе. Сведений о пострадавших нет.Позже возгорание бытовок ликвидировали, сейчас пожарные охлаждают емкости с пропаном.
мосрентген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597665959_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8bc5eff697e9a26de00f4eb3626f17c3.jpg
Тушение пожара на газовой заправке в Мосрентгене
При пожаре на газовой заправке в Мосрентгене есть угроза перехода огня на соседние здания, людей отвели на безопасную дистанцию, сообщили РИА Новости в МЧС
2021-02-16T12:15
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген, происшествия