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Пожар произошел на заправке под Пермью

Пожар произошел на заправке под Пермью - РИА Новости, 14.12.2022

Пожар произошел на заправке под Пермью

Пожар произошел на территории АЗС в пермском Краснокамске, никто не пострадал, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в краевом министерстве... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:50

2022-12-14T15:50

2022-12-14T15:51

происшествия

коммерческая недвижимость

краснокамск

пермь

россия

пермская область

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ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел на территории АЗС в пермском Краснокамске, никто не пострадал, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности."На территории АЗС на улице Городская в Краснокамске загорелся пустой резервуар. Сигнал поступил в 16.06", - сообщили в ведомстве.Представитель министерства уточнил, что пожар был ликвидирован в 17.21 (15.21 мск), по предварительным данным, никто при инциденте не пострадал.В соцсетях пользователи уточняли, что рядом с АЗС на улице Городской в Краснокамске расположена нефтебаза.

https://ria.ru/20221103/benzin-1828828666.html

краснокамск

пермь

россия

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происшествия, коммерческая недвижимость, краснокамск, пермь, россия, пермская область