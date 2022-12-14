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Пожар произошел на заправке под Пермью
Пожар произошел на заправке под Пермью - РИА Новости, 14.12.2022
Пожар произошел на заправке под Пермью
Пожар произошел на территории АЗС в пермском Краснокамске, никто не пострадал, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в краевом министерстве... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:50
2022-12-14T15:50
2022-12-14T15:51
происшествия
коммерческая недвижимость
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ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел на территории АЗС в пермском Краснокамске, никто не пострадал, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности."На территории АЗС на улице Городская в Краснокамске загорелся пустой резервуар. Сигнал поступил в 16.06", - сообщили в ведомстве.Представитель министерства уточнил, что пожар был ликвидирован в 17.21 (15.21 мск), по предварительным данным, никто при инциденте не пострадал.В соцсетях пользователи уточняли, что рядом с АЗС на улице Городской в Краснокамске расположена нефтебаза.
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происшествия, коммерческая недвижимость, краснокамск, пермь, россия, пермская область
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Краснокамск, Пермь, Россия, Пермская область
15:50 14.12.2022 (обновлено: 15:51 14.12.2022)
Пожар произошел на заправке под Пермью
В пермском Краснокамске на территории АЗС произошел пожар, никто не пострадал
ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел на территории АЗС в пермском Краснокамске, никто не пострадал, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности.
"На территории АЗС на улице Городская в Краснокамске загорелся пустой резервуар. Сигнал поступил в 16.06", - сообщили в ведомстве.
Представитель министерства уточнил, что пожар был ликвидирован в 17.21 (15.21 мск), по предварительным данным, никто при инциденте не пострадал.
В соцсетях пользователи уточняли, что рядом с АЗС на улице Городской в Краснокамске расположена нефтебаза.